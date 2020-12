Orbán apja 60-70 százalékkal drágábban ajánlja építőanyagait versenytársainál

A Dolomit Kft. ennek ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak.



Orbán Viktor édesapjának bányacége, a Dolomit Kft. lényegesen drágábban, többször 60-70 százalékkal magasabb áron árulja termékeit, mint versenytársai - írja piacon végzett kutatások alapján a Direkt36 . A cég rendszeres beszállítója nagy állami beruházásoknak is, tehát

a piaci átlagnál drágábban kínált termékekért közpénzt is kap, tavalyi bevételének közel 45 százaléka volt profit.

Orbán Győző és Orbán Viktor Fotó: Népszava

A kutatást a Dolomit Kft. hivatalos árlistájára alapozták. Bár ezt a listát az interneten nem publikálják, de a cég portájánál lévő szórólapállványra több példányt is kiraktak belőle, ezekből vettek egyet, amikor novemberben Gántra utaztak, hogy megpróbálják megkérdezni Orbán Győzőt az állami megrendeléseiről, de az öregebb Orbán csak annyit jelezett az újságíróknak, hogy fogy a türelme. A lap több piaci szereplő árait is megnézte, az összehasonlításhoz a csatornázási munkákhoz felhasznált aknamagasító elemet, más néven aknagyűrűt vették, amely mindegyik cég kínálatában megtalálható különböző méretekben. Pont ilyen aknagyűrűt használtak fel akkor is, amikor Kulcson szennyvízcsatornát építettek Mészáros Lőrinc egyik cégének vezetésével. Az összehasonlításból kijön, hogy jelenleg Orbán apjának cége árulja a legdrágábban ezeket az építőanyagokat: a versenytársainál 19-72 százalékkal magasabb áron. Az aknagyűrűk mellett persze más típusú betonterméket is árul a Dolomit Kft. Ezek között vannak olyanok, amelyek más cégek árlistáján nincsenek rajta, de több olyan terméket is találtak (például különböző méretű aknafenék- és aknaszűkítő elemeket, szintbeállító gyűrűket), amelyek jóval alacsonyabb áron valamely versenytárs kínálatában is megtalálhatók. A Direkt36 megkereste a témával idősebb Orbán Győzőt és a miniszterelnök hivatalát is, de nem érkezett válasz a kérdéseikre.