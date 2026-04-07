De a kínai tulajdonban álló China Tiejiuju Engineering & Construction Kft.-től is reklamáció érkezett a Dolomit Kft-hez.
Ez pontosan megegyezik az adózott nyeremény összegével.
Orbán Győző cége akkor is befut, ha az ajánlat 60-70 százalékkal borsosabb a konkurenciáénál.
Nem találtak semmi gyanúsat a hatóságok abban, hogy cége drágábban adja termékeit az állami építkezések esetében.
A legfőbb ügyész feljelentésként értékelt egy ellenzéki kérdést.
A Dolomit Kft. ennek ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak.
Orbán Győzőt a Direkt36 arról akarta kérdezni, hogy melyik állami projektekhez szállított építőanyagot a cége, mennyi közpénzt kapott ezért, és mit szól ehhez Orbán Viktor.
A Dolomit Kft. gánti bányájából szállítottak zúzott követ az útépítéshez.
Komoly hiányosságokat találtak Gánt pénzügyi ellenőrzésénél, az ügy miatt érkező újságírókat Orbán Győző is szemügyre vette.
Módosította a környezetvédelmi engedélyt a Fejér Megyei Kormányhivatal.
A miniszterelnök öccsének, Orbán Áronnak a cége szállít zúzott követ az oroszlányi Vértesi Erőmű hulladéklerakójának rekultivációjához. A szállítmány legalább részben az Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző tulajdonában lévő Dolomit Kft. bányájából származik – tudta meg a Direkt36.
Miután a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek a cége, a Dolomit Kft. az Érden és környékén zajló csatornaépítéshez, majd a budapesti szennyvízberuházáshoz is szállított aknaelemeket, részt vett a közel 25 milliárd forintos költségvetésű, húsz települést érintő tápiómenti csatornázási projektben is – tárta fel a Direkt36, melyből a hvg.hu idéz.