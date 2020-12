Bekapcsolt mikrofon buktatta le az online pályázati meghallgatáson a kutatóintézet vezetőjét

A megjelent hírekkel ellentétben továbbra is érvényben van a látogatási és kijárási tilalom a szociális intézményekben, idősotthonokban – jelentette ki Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője szerdán. Ezzel lapunk cikkére reagált, amelyben azt írtuk: Müller Cecília országos tisztifőorvos és Kásler Miklós humánminiszter titokban feloldotta a bentlakásos szociális intézmények, így az idősotthonok látogatási tilalmát. Lapunk ezt az alapján írta, hogy a két vezető december 8-án aláírta majd az érintett intézményekbe kiküldte „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” címet viselő ajánláscsomagot. A levélben – a címével ellentétben – nem csak javaslatok szerepelnek, hanem egy egészen konkrét utasítás is. A dokumentumban az áll: „Az intézményeknek a kapcsolattartás többféle módját fel kell ajánlaniuk a lakók számára.” A levél ezután rögzíti is, melyek lehetnek ezek a módok: „1. Audiovizuális eszközök használatával megvalósuló kapcsolattartás. 2. Személyes látogató fogadása az intézményben. 3. A szakosított ellátást biztosító intézmény elhagyása látogatás céljából.” Mindez azt jelenti: bár a rokonok és az ellátottak nem járhatnak szabadon ki-be, ha a lakók úgy döntenek, hogy szeretnének látogatót fogadni, vagy elhagynák rövid időre az intézményt, akkor azt lehetővé kell tenni számukra. Ezzel pedig megszűnne a teljes ki- és bejárási tilalom. – Pánikban van a kormány, az intézményvezetőkkel, a fenntartó önkormányzatokkal nem kommunikál, nem tudja mit csinál, egymásnak ellentmondó intézkedéseket hoz – jelentette ki a Népszavának Gy. Németh Erzsébet, Budapest szociális ügyekért felelős főpolgármester-helyettese, aki szerint azonban a tisztifőorvos és a miniszter levele ellenére is érvényben van a teljes látogatási tilalom. Arra a kérdésünkre, hogy ha még él ez a tiltás, akkor a miniszter és tisztifőorvos levele alapján miként tudják az intézményvezetők felajánlani az ellátottaknak a látogató fogadásának lehetőségét, Gy. Németh Erzsébet azt mondta, szerinte sehogy. Mert bár a levél alapján ezt valóban fel kellene ajánlani, a látogatási tilalmat elrendelő szeptemberi tisztifőorvosi rendeletet nem írja felül a mostani ajánlás. Gy. Németh Erzsébet – megjegyezte: Kásler Miklós és Müller Cecília ajánlása félreérhető, mert előkészítetlen és átgondolatlan, „ez a kormány egyszerre tilt és enged, hogy ne legyen felelősségrevonható.” Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője – miután közölte, hogy továbbra is érvényben van a látogatási és kijárási tilalom a szociális intézményekben, idősotthonokban – kijelentette: az ünnepek közeledtével meg fogják teremteni a lehetőségét, hogy az idősek és hozzátartozóik kapcsolatot tarthassanak egymással.