A tiltakozók azt skandálták, nem akarnak „egy tetovált maffiózót” a SIS élére.
A brit kabinet fontolgat egy törvénymódosítást, hogy megakadályozza a politikai rendszer befolyásolását a határokon túlról. A Donald Trump - Elon Musk páros még sok gondot okozhat a Labournak.
A 23 millió lakosú szigetet Kína a saját területének tartja, az eset nem csak riadalmat keltett, de sokakban azt a benyomást erősítette, hogy a nagy testvér befolyásolni akarja a szombati megméretést.
Az orvosok szakmai érdekvédelmi szervezete a héten felvetette, hogy tagjai akár passzív ellenállással akadályozzák meg a hatalom által befolyásolt rendszer létrejöttét.
Legalábbis ezt állítja az amerikai külügyminisztérium hírszerzési forrásaik nyomán.
Azután reagáltak, hogy a sajtóban megjelent hír szerint annak ellenére nevezték ki a Kúria elnökének a feleségét vezető bírói posztra, hogy a rivális jelölt szavazatainak kevesebb mint felét szerezte meg.
Az Observer dokumentumokra hivatkozik, a magyar bíróságot ért kormányzati befolyásolási kísérletekről pedig Vasvári Csaba, a Fővárosi Törvényszék bírája nyilatkozott.
A saját politikai nézeteknek ellentmondó híreket közvetítő tartalmak mérhetően megváltoztatják még a legelkötelezettebb médiafogyasztók véleményét is - derül ki az Open Science Framework nevű amerikai szervezet kísérletéből.
Így minden résztvevő hallhatta az instrukciókat.
A politikai technikus megteremti a hatalomgyakorlás ideológiai kereteit, az influenszer pedig a széles tömegek számára is fogyaszthatóvá teszi azt, így befolyásolva a politikáról való tudást.
Ki manapság a legveszélyesebb ember Nagy-Britanniában? Az egyik legbefolyásosabb politikai napilap, a The Guardian hétvégi melléklete szerint nem egy bűnöző vagy egy terrorista, hanem a Daily Mail főszerkesztője, Paul Dacre lehet az.
Az Európai Tanács csütörtöki és pénteki csúcstalálkozóján szót ejthetnek arról, hogy Oroszország uniós szélsőjobboldali pártokat támogat, ezzel befolyásolni kívánja az EU tagállamainak belpolitikáját – értesült a Financial Times.
Németországban határozottabb fellépést sürget a kormánytól a közéleti-politikai viszonyok befolyásolására irányuló orosz kísérletek miatt több politikus a kormányzó jobbközép CDU/CSU pártszövetség és az ellenzéki Zöldek részéről - írta a Welt am Sonntag című német vasárnapi újság.