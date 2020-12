Alig van tartaléka a lakosság kétharmadának

A Gazdaságvédelmi Alapból biztosítaná a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy a Dunaferr dolgozói még karácsony előtt megkapják teljes fizetésüket.

Adjon átmeneti támogatást a Dunaferrnek a Gazdaságvédelmi Alapból a kormány a bérek időben történő kifizetéséhez – ezt javasolta a Versenyszféra és a Kormány Állandó konzultációs Fórumának (VKF) ülésén a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Kordás László szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a vasmű mintegy 4500 dolgozója nem kapja meg teljes egészében karácsony előtt a bérét. Mint megírtuk: a gazdasági nehézségekre hivatkozva a hónap elején október óta rendre csak 200 ezer forintot utal a cég, a fennmaradó részre a hónap végig várniuk kell a munkavállóknak. Kordás László szerint az állam ezt nem nézheti tétlenül, ebben a helyzetben az államnak kell helytállnia, majd később behajtania a cégen a pénzt. A Dunaferrnél egyre több a zavaros ügy, a jogsértés, munkajogilag védett szakszervezeti vezetőket bocsátanak el : ezekben az ügyekben pedig sem a szakhatóság, sem a kormány nem lép semmit – kifogásolta a szakszervezeti vezető a VKF ülésén. Elmondása szerint Palkovics László innovációs miniszter a felvetés kapcsán azt ígérte, munkaügyi ellenőrzés fogja kivizsgálni a történteket, a kormány pedig felkérte az illetékes minisztert is a Dunaferr ügyének vizsgálatára. Szavaiból az nem derült ki, hogy ez a miniszter ő maga volna-e vagy esetleg valaki más – tájékoztatta lapunkat Kordás László. A Dunaferrnél az utóbbi napokban éleződött ki a régóta húzódó konfliktus , amely odáig fajult, hogy a szakszervezeti vezetőket múlt pénteken nem engedték be a munkahelyükre. A szeptember 30-án lejárt mandátumú, de magát még mindig legfőbb, általános vezérigazgató-helyettesnek nevező Evgeny Tankhlievich pedig „áruló, kollaboráns magatartásuk miatt” el is bocsátotta őket állásukból. Ezt egy dolgozóknak szánt körlevélben írta meg, amelyben az „ukrán horda” kiszolgálóinak nevezte őket. Az ügy hátterében az orosz és ukrán tulajdonosok közti vita húzódik meg, amelynek a szakszervezeti vezetők is áldozatul estek. Most ott tartunk, hogy mindkét fél birtokvédelmi kérelmet adott be az önkormányzathoz – mondta lapunknak korábban László Zoltán , a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Hangsúlyozta: a szakszervezet egyik fél oldalán sem áll, a dolgozók érdekeit képviseli és azért küzd, hogy legyen párbeszéd a munkáltatóval, a munkavállalók pedig kapják meg időben a fizetésüket. A szakszervezet a történtek miatt több peres eljárást is indít, a törvénytelennek tartott felmondás miatt pedig a munkaügyi bírósághoz fordulnak. Közben az érintett szakszervezeti vezetők kézhez is kapták felmondólevelüket. Ebben munkájukat és lényegében szakszervezeti tevékenységüket kifogásolja a cég vezetése. Győri Gábornak, a szakszervezet alelnökének például igazolatlan hiányzást rónak fel, továbbá azt, hogy „kritizálta, pocskondiázta” a sajtó útján a jelenlegi vezetést. Kifogásolják azt is, hogy elfogadó nyilatkozatot írt alá az ISD Dunaferr Zrt. felügyelőbizottsági tagi tisztségére, és ezt elhallgatta a munkáltató elől. „Ön részese egy jogtalan, a munkáltató jogi és gazdasági érdekeit veszélyeztető hatalomátvételi törekvésnek, ami megengedhetetlen” – olvasható a szakszervezet honlapján is közzétett felmondólevélben.