Kiakadt a bürokratikus ügyintézésen, az önkormányzati dolgozók autóin állt bosszút egy várpalotai nő

Több emberen elkövetett emberölés és közveszély okozás miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség egy 31 éves, izraeli állampolgárságú, de palesztin származású férfi ellen, aki féltékenységből megölte barátnője édesanyját, majd barátnőjével is végzett, és hogy cselekményét leplezze, felgyújtotta a sértettek által bérelt lakást. Az akkor Frankfurtban élő vádlott 2018 februárjában, Németországban ismerkedett meg a 21 éves sértettel, aki egyetemi tanulmányai részeként egy szemesztert töltött külföldön. Kapcsolatuk hamar komolyra fordult, a vádlott a családjának is bemutatta a lányt Izraelben. Ugyanazon év októberében a vádlott többször barátnője és annak édesanyja kaposvári albérletében lakott, azonban az anya nem nézte jó szemmel a kapcsolatot, mivel a vádlott féltékeny volt barátnőjére és el akarta érni, hogy az ne találkozzon más férfiakkal a felügyelete nélkül. A férfi agresszív, számon kérő viselkedése miatt a lány szakított vele, de másnap kibékültek, így néhány nappal később, 2018. október 21-én a férfi a lakásban maradt éjszakára. A hajnali órákban azonban a felkelt, barátnője mellől átment a másik szobában alvó édesanyához, akinek egy puha anyaggal befogta orr- és szájnyílását, melynek következtében az asszony pár perc múlva megfulladt. Az anya halála után a férfi meggyújtotta az ágyat, megvárta, amíg a berendezés lángra kap, majd visszament a még mindig alvó lányhoz, akit édesanyjához hasonló módon fojtott meg. A férfi ebben a szobában is több helyen tüzet gyújtott, majd a szoba erkélyére menekült és segítségért kiabált azt a látszatot keltve, hogy tűzeset áldozata. A lakás nagyrészt kiégett, sőt, szakszerű tűzoltás hiányában a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakásra is. A tűzoltók által kimentett és sérülést nem szenvedett vádlott egy napig állt kórházi kezelés alatt, ahonnan rögtön szervezni kezdte hazautazását, az eset másnapján személygépkocsival Belgrádba, majd onnan repülőgéppel Izraelbe utazott, még azelőtt elhagyta az országot, hogy a szakértői vizsgálatok eredménye alapján kiderülhetett volna, hogy a sértettek nem baleseti tűz, hanem emberölés következtében vesztették életüket. A férfi ellen a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. március 7-én belföldi, majd ügyészi indítványra a bíróság nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki, pontos lakóhelye azóta sem ismert. A főügyészség így távollévő terhelttel szemben emelt vádat, mivel az izraeli igazságügyi hatóságoknál kezdeményezett kiadatási eljárás jelenleg is folyamatban van.