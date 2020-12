Heti abszurd: hatalmi véletlen

Beöntés, burokrepesztés, hasba könyöklés, gátmetszés – szavak, amik hallatán szinte mindenkinek összeszorul egy kicsit a gyomra. Aki átélte, annak azért, aki meg nem, annak a borzongástól. Eddig keveset lehetett tudni arról, hogy ezek a „szüléskatalizátorok” milyen sűrűn fordulnak elő a különböző intézményekben, ugyanis hivatalos, hozzáférhető statisztikák nem léteznek. Így azt sem tudni, milyen a „szülésélmény” a különböző osztályokon. Pleván Tímea gondolt egyet, elkezdett kérdőíveket gyártani, és mára több mint 12 ezer anyukától kapott válaszokat. Ugyan a statisztika még nem reprezentatív, de ettől még az „Ablak a világra” projekt nők ezreinek adhat kapaszkodót/segítséget a legfontosabb kérdésekben.

Igen jelentős különbségek lehetnek a kórházak között, ha azt vizsgáljuk, hogy a szülészeteken milyen gyakori a császármetszés, hányszor élnek a burokrepesztés eszközével, hogy zajlik a vajúdástámogatás – és egyáltalán: kontaktusba kerülhet szülés után babájával az anya. Az „Ablak a világra” elnevezésű szülészeti adatbázis két éve indult, és sok-sok nő tapasztalatai­ra alapozva segít eligazodni az ország szülészeti osztályai között. Megmutatja például, hogy a gyermekének a fővárosi „Honvédban” életet adó és a kérdőívet kitöltő 398 nő több mint fele „császárral” szült; 67 százalék volt a burokrepesztések aránya; a válaszadók 42 százalékának esetében hasba könyökléssel „gyorsították fel a folyamatot”; 72 százaléknál végeztek gátmetszést. A Semmelweis II. számú szülészeti klinikájának mintáját adó 507 anya esetében valamivel szelídebbek az arányok: császármetszésen 43 százalék, burokrepesztésen 60 százalék, gátmetszésen 55 százalék esett át. Bár a statisztika nem reprezentatív, tömegessége okán mégis részletes tájékoztatást nyújt az ország szülészeteiről a kismamák számára – és a tendenciákat egyértelműen kirajzolja. Például azt, hogy a szintén fővárosi Szent Imre Kórházban egyértelműen kevesebb a császármetszés az (529 válaszadó mindössze 22 százaléka esett át rajta), ahogy a burokrepesztés és a hasba könyöklés is. És az sem marad titok, hogy egyes intézményekben kifejezetten gyakran végzik az említett beavatkozásokat: többek között a győri Petz Aladár kórház szülészetén a 247 válaszadó 85 százaléka esetében gátmetszést végeztek a szülésnél, míg több mint a felük szenvedett el hasba könyöklést. Úgy tűnik, még lenne hova fejlődni. „Általános tapasztalat a válaszok alapján, hogy nagyon sok a beavatkozás, például a válaszadók kétharmada kapott a vajúdás során oxytocint (erről annyit, hogy a görög eredetű szó annyit jelent: gyors szülés – a szerk.), és nagy azoknak a beavatkozásoknak a száma is, amiket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már határozottan a nem javasolt kategóriába sorol. Ilyen a hasba könyöklés. Mégis, a válaszadók között 40 százalék fölött van ennek az előfordulási aránya” – mondja Pleván Tímea, a projekt létrehozója (aki miközben gyesen van az ikreivel, mindennap több órát tölt az adatok összegzésével és a honlap gondozásával). Esetében traumatikus élmény volt, hogy több mint 24 órával a császármetszés után találkozhatott csak egészséges ba­báival, mert nem voltak megteremtve a megfelelő körülmények. Azt szeretné, hogy a várandós nők tudják, melyik intézményben mire számíthatnak. A legfontosabb kérdésekből összeállított kérdőívet már több mint 12 ezer nő töltötte ki (csak idén szeptemberben 670).

Kérdések, amiket fel kell tenni

A projekt azért is különleges, mert Magyarországon nincsenek nyilvános statisztikák arról, hogy az egyes intézményben milyen módszerrel indítják meg a szülést, milyen beavatkozások (beöntés, burokrepesztés, oxytocin, infúzió, hasba könyöklés, méhszáj kézzel történő tágítása) történnek, milyen a vajúdási szakasz, mi volt a császármetszés oka, milyenek a csecsemőosztályok, volt-e bőrkontaktus a babával a szülés után. „Mikor az ikreimet vártam, és mikor újabb várandósság gondolatával foglalkoztunk, feltűnt, hogy mindenki ugyanazokat a kérdéseket teszi fel a különböző platformokon. Úgy gondoltam, sokkal könnyebb volna, ha lenne egy tájékoztató oldal, ahol összegyűlnének a legfontosabb kérdések és az objektív válaszok. Ezek az információk ugyanis társadalmi szempontból is relevánsak. A kompetenciavesztés, a traumatikus szülésélmény következményei nemcsak a családra hatnak, hanem az egész társadalomra. Ezért éreztem szükségét egy olyan platformnak, ahol sok édesanya tapasztalata segíti a nőket” – emlékszik vissza Tímea. Az Ablak a világra oldalt a Facebookon is több ezren követik, a projekt idén az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által létrehozott a Nekem Szól! Egészségértés pályázat különdíját is elnyerte. „Öt éve fogalmazódott meg bennem először, hogy szükség lenne egy ilyen oldalra, de eltelt még 2 év, amíg ez komplett projektté formálódott, és elkezdtem kidolgozni a részleteket. Elég határozott elképzelésem van arról, hogy mit szeretnék megvalósítani. Az adatok összesítése nagyon sok munka, olykor hetekbe telik egy-egy új statisztika megjelentetése, de szeretek ezen dolgozni. Nem számítottam arra, hogy díjat kap a projekt, indulni sem indultam volna, ha egy barátnőm nem biztat. A díjjal járó 0,5 millió forintot a honlap továbbfejlesztésére fordítom” – mondja Pleván Tímea.

Pleván Tímea

Császárban királyok vagyunk

A tájékoztatásra égető szükség is van, tekintve, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint tíz év alatt nem kevesebb, mint 9 százalékkal emelkedett a császármetszések aránya a magyar kórházakban. Tavaly a szülések 42,3 százaléka végződött császármetszéssel – azaz 83 750 szülésből 35 431. Ez nemzetközi összehasonlításban nagyon magas arány, az uniós országok közül kizárólag a lengyel kórházakban végeznek ennél több beavatkozást. Mindeközben tavaly év végén jelent meg a családbarát szülészeti és újszülöttellátásról szóló új egészségügyi szakmai irányelv, mely hangsúlyozza a természetes és a felesleges beavatkozásoktól mentes szülés, az aranyóra és a bőrkontaktus fontosságát is. A szakemberek és a várandósok is azt remélik, hogy mindezek fontosságát egyre több kórházban ismerik majd el.

Jobban teljesít az otthonszülés Az otthonszülés ugyan sokkal ritkább ma Magyarországon, mint a kórházi, de ezzel kapcsolatban is találhatók informatív adatok a honlapon. „Több mint 300 otthonszüléses visszajelzés érkezett, és eddig elmondható, hogy sokkal elégedettebbek vele a nők, miközben a beavatkozások száma a töredéke, mint az intézményi szüléseknél. A nők csaknem 90 százaléka vállalna újabb babát az otthonszülési tapasztalatai alapján, míg kórházi szülés esetén ez mindössze 57 százalék, és ha az aktus császármetszéssel nehezített, az arány 43 százalékra esik vissza” – részletezi Tímea.

Tímeához egyébként érkeztek olyan visszajelzések is a koronavírus megjelenése óta, hogy amennyiben fertőzött volt a kismama, a császármetszés azonnal felmerült, mivel gyorsabb beavatkozás, mint a természetes úton történő szülés. „Egy nagy hasi műtét lassabban gyógyul és több időt is tölt a kismama a kórházban, jobban leterheli az ellátórendszert is, mégis jönnek olyan visszajelzések, hogy pusztán a vírus jelenléte miatt a műtét felé terelik a kismamákat” – mondja. A koronavírus miatt pluszkérdések is bekerültek a kérdőívbe, ilyen például, hogy szeparálták-e az anyát a babától a vírusfertőzés miatt, volt-e szerepe a vírusnak abban, hogy császármetszés történt.

2020 a maszkban szülés éve

De nem ez az egyetlen változás a szülőszobákon a vírus miatt. Ahogy arról lapunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta: a szülészeten is kötelező mind a személyzet, mind a szülő nő és a kísérője számára a maszk viselése. „A kormányrendelet értelmében a beteg elhelyezésére szolgáló kórtermen kívül, az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A vajúdás és a szülés során a légzésszám nő, a szülés során pedig a hasizmok és a légzőizmok fokozott összehúzódása következik be, mely folyamatok a cseppfertőzéssel terjedő kórokozók, így a Covid–19 vírus esetében is jelentős tényezők. A fentiek ­miatt a jelen járványügyi helyzetben tehát minden szülőszobára belépőnek az ott-tartózkodása során végig, a klinikai tünetek jelenlététől és a labor­eredményektől függetlenül kötelező az orrot és szájat fedő maszk viselése. Ez az elvárás szükségszerű a dolgozók, a várandósok, az engedélyezett kísérők és az újszülöttek egészségének védelmében is egészen addig, amíg erről más központi országos rendelet nem születik… Általánosságban elmondható, hogy a vajúdás időszakában (a szülő nő) viseli (a maszkot), de a kitolási fázisban leveheti. Emellett fontos elmondani, hogy apás szüléseknél a kísérő csak 48 órán belüli negatív PCR-teszt birtokában vehet részt” – írta a minisztérium lapunk kérdésére. Eszerint egy 10-15 órás vajúdás alatt, ami messze nem ritka, egy várandósnak végig maszkban kell lenni. Ez járványügyi szempontból indokolt lehet, de nagyban növeli a vajúdó nő diszkomfortérzetét. Mégis, úgy tűnik, ahogy az időkorlátos vásárláshoz, a kézfertőtlenítéshez és az üdvözlő puszi elhagyásához, úgy ehhez is hozzá kell szoknia a társadalomnak. A Semmelweis Egyetem is arról tájékoztatta lapunkat, az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának mindkét részlegén már a koronavírus első hulláma óta minden esetben kötelező a maszkviselés, nem képez kivételt ez alól a szülőszoba sem, ahol az anyának, a szülésnél részt vevő hozzátartozónak, illetve a szakellátásban részt vevő személyzetnek egyaránt viselnie kell. „Nagyon nehéz maszkban vajúdni, mindenki máson ott kell legyen, és meg kell tennünk mindent azért, hogy a segítőket megvédjük az esetleges fertőződéstől, de nem tartom jó iránynak, hogy a vajúdó nőkre is rákényszerítik a maszkot. A világban szétnézve, számos helyen látni jó példát arra, milyen felszerelésben védik a szaksegítséget, miközben a kismamának nem kell órákon át maszkban vajúdnia” – véli Pleván Tímea.