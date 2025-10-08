Miért nem mer vitázni Orbán a családok helyzetéről?

Selmeczi Gabriella hazudik, amikor azt állítja, hogy a gyermeket nevelőket ma jobban megbecsülik. A valóság az, hogy a Fidesz csak a családok megalázásában teljesít jobban. Magyarországon ma az egykulcsos és a családi adózás miatt kevésbé tehetős családok százezrei nélkülöznek, az élettársi viszonyban élő anyák és apák másodrendű állampolgárok lettek, az új Munka törvénykönyve súlyosan korlátozza a kismamák jogait, és csaknem félmillió gyerek éhezik. Selmeczi Gabriella inkább arról beszéljen, miért gyáva Orbán Viktor vitázni a magyar családok helyzetéről! - olvasható az MSZP közleményében.