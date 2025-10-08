Nem kapott választ.
A minap hozott ítélet ismét kiváló lehetőség volt, hogy némi homofóbiával fűszerezve fideszes politikus támadja a függetlenként viselkedő bíróságokat.
Selmeczi Gabriella a bírókat támadta.
Selmeczi Gabriella LMBTQ-propagandázni kezdett és elterelte a szót a kérdésről.
A magánnyugdíj-pénztárak állami bekebelezését levezénylő politikus nagyon tudja, mi nem való a magyar gyerekszobákba.
„A jelenlegi hatalom valósága eltér minden eddigi politikai valóságtól. A rezsim ugyanis úgy képmutató, hogy nem ügyel a látszatra – nem vitás, ez első hallásra paradoxon, holott nem az. Itt van például a meghökkent terepjáró esete.”
Mint autópiaci forrásaink elmondták: a német lízing számos szempontból kényelmes megoldás, mivel részint így a jóval magasabb, uniós rekordot érő 27 százalékos magyar helyett az alacsonyabb német áfát kell kifizetni az autó után, részint a bírságokat is nehezebben tudják behajtani a magyar hatóságok, mivel azt a német adatbázisból kell lehívniuk.
Ugyan nagy az autó, de talán kisebb helyen is elfért volna.
Nyilvánvalóan próbálja gáncsolni a mindennapok problémáival foglalkozó ellenzéki javaslatokat a kormány az MSZP-s Korózs Lajos szerint.
Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő is pályázott a szegedi egyetem kancellári posztjára. Rajta kívül még tizenhatan jelentkeztek - írja a delmagyar.hu.
Az MSZP azt kezdeményezi, hogy az arra rászoruló gyerekeknek az állam az év minden napján biztosítsa a napi egy meleg étkezést - mondta az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista tagja szerdán Budapesten sajtótájékoztatón, majd lemondásra szólította fel Selmeczi Gabriellát, a népjóléti bizottság fideszes elnökét.
Elfogadta az Országgyűlés a büntető törvénykönyv módosítását: mostantól nem évülhetnek el a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Célja az elrettentés: a gyerekekkel fajtalankodók sosem lehetnek biztonságban, ha tettük kiderül, évtizedek múltán sem marad következmények nélkül. Ugyanakkor lapunk által felkeresett szakértők szerint a törvénynek vagy csak nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs visszatartó ereje, a visszamenőleges jogalkotás ráadásul a bizonyítást is nehezítheti és visszaélésekre is alkalmat adhat.
Csúnya öngólt lőtt Selmeczi Gabriella amikor az ország önrendelkezésének feladásával vádolta a korábbi baloldali kormányokat, Magyarország pénzügyi megszállásának tervét ugyanis épp Orbán Viktor írta alá Putyinnal, amikor 10 milliárd euró hitel felvételével minden magyar család nyakába egymillió forint devizaadósságot tett, hazánkat pedig az orosz energiagyarmatok sorába taszította - írja közleményében az MSZP.
Selmeczi Gabriella hazudik, amikor azt állítja, hogy a gyermeket nevelőket ma jobban megbecsülik. A valóság az, hogy a Fidesz csak a családok megalázásában teljesít jobban. Magyarországon ma az egykulcsos és a családi adózás miatt kevésbé tehetős családok százezrei nélkülöznek, az élettársi viszonyban élő anyák és apák másodrendű állampolgárok lettek, az új Munka törvénykönyve súlyosan korlátozza a kismamák jogait, és csaknem félmillió gyerek éhezik. Selmeczi Gabriella inkább arról beszéljen, miért gyáva Orbán Viktor vitázni a magyar családok helyzetéről! - olvasható az MSZP közleményében.
Az elvett 3000 milliárd forintnak nyoma sincs a beígért államadósság csökkenésében.
A hazudozás abbahagyására szólította fel Selmeczi Gabriella fideszes szóvivőt az Együtt-PM vezetője egy szerdai vecsési lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón.
Nemcsak feleslegesen, de igen drágán is vette meg az állam az E.ON-cégeket, állítja az MSZP. A párt feljelentést tesz hűtlen kezelés miatt, mert a 280 milliárdos vételáron felül most még további 65 milliárdot költenek a magyarrá lett leányvállalatokra. Az energiaszolgáltatók az újabb rezsicsökkentéstől kezdve már nem háríthatják át a lakosságra a hálózati veszteségeiket.