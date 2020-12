Cser-Palkovics: Nem kell kiabálni, megoldásokat kell keresni

Székesfehérvár fideszes polgármestere egyeztetésekről és reménybeli állami kompenzációról beszél Orbán bejelentése után. Bezzeg amikor Parragh László nyúlt volna hozzá az iparűzési adóhoz, azt hevesen ellenezte.

Noha a most bejelentett intézkedések ugyan okoznak bevételkiesést az önkormányzatnak, de értelmezésünk szerint ez csak a járvány időszakára vonatkozik - értékelte az iparűzési adó megnyirbálásáról szóló miniszterelnöki döntést Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A politikus Facebook-bejegyzésében azt hangoztatta, a város bevételeinek jelentős részét befizető nagy adófizetőkre ez a döntés nem terjed ki, csak a kkv-szektorba tartozó, főként egyébként magyar tulajdonban lévő kisebb vállalkozásoknak biztosítanak kedvezményes adómértéket 2021-ben.

"A most bejelentett döntésnek a városra gyakorolt hatásait először nyugodtan értékelni kell; a bevételkiesés mértékét pontosan ki kell számolni, hatásait pedig át kell gondolni, és ha ezekről szükséges, akkor egyeztetni kell a minisztériumokkal. Felelős polgármesterként nem kiabálva, hanem - megoldásokat nyújtó - megállapodások lehetőségét keresve." - fogalmazott.

Cser-Palkovics szerint erre jó remény van, mivel a város rengeteg hasznos megállapodást tudott kötni a kormányzattal. Ráadásul ebben az évben is számíthatnak a kabinet segítségére, mivel az év utolsó napjaiban is jelentős támogatások érkeznek, valamint a fehérvári embereknek nagyon fontos fejlesztésekről is beszámolhatnak. Hangsúlyozta, állami forrásra, mint kompenzáció mindenképpen szükség lesz, emiatt örül, hogy ez a mai miniszterelnöki közlésben is elhangzott. Hozzátette, optimistán várja ezeket az egyeztetéseket.