Újabb forrás távhőkorszerűsítésre – Még 170 ezer otthon szorulna hasonlóra

A kormány újfent ad néhány tízezer panellakás fűtéskorszerűsítésére pénzt. A régi-új lebonyolító az ÉMI, amely egyszer már ráfázott az energiahatékonysági pályázatokra.

Jövő év márciusától hárommilliárd forintot biztosít az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) távhővel ellátott lakások fűtési rendszereinek felújítására – tette közzé szombaton a szaktárca. A vissza nem térítendő támogatás a beruházás elszámolható bruttó költségének legfeljebb felét fedezheti. A pályázó társasházak, lakásszövetkezetek legalább 150 ezer forintot, legfeljebb 75 millió forintot nyerhetnek el. Az egy lakásra eső támogatás nem haladhatja meg a 400 ezer forintot. A jelentkezések 2021. március 16. 10 órától – ügyfélkapus azonosítást követően – kizárólag a pályázati portálon keresztül nyújthatók be a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus végéig. A célok nagyjából megegyeznek a tavaly júniusban meghirdetett, szeptembertől megnyitott, idén áprilisban lezárt távfűtéskorszerűsítési támogatással. Igaz, itt egy lakásra csak legfeljebb 350 ezer forintot igényelhettek, illetve azt eredetileg 2 milliárdos keretet időközben félmilliárddal megemelték. Az ITM szintén emlékeztet, hogy az előző körben 26,3 ezer lakásba telepítettek „okos” költségosztókat, illetve hajtottak végre radiátorcserét. (Ezzel évi több mint 4,1 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítottak meg.) Ugyanakkor közleményük tanúsága szerint még 170 ezer lakás vár hasonló korszerűsítésre. Újdonság, hogy a pályázat és a feltételek egy régi-új lebonyolító, az állami ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapján érhetők el. Emlékezetes: 2015-ig is az ÉMI kezelte a vissza nem térítendő energiahatékonysági támogatásokat. Ám számos gond – így például portáljuk rendszeres összeomlása – után NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. néven egy külön e célra létrehozott állami cég vette át a feladatokat. Idén aztán az NFSI átadta a hazai forrású pályázatait a többségi magántulajdonú, eddig például a Norvég Alap pénzeit kezelő NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-nek. A jelek szerint ugyanakkor az átszervezések itt nem álltak meg. Így a feladattal most ismét az – e tárgyban kevéssé feddhetetlen múltú – ÉMI-t bízták meg. A lebonyolító sűrű változtatása már csak azért is fura, mert a kormány a háztartások felé a panelfűtés-korszerűsítésén túl más vissza nem térítendő energiahatékonysági programmal tavaly óta nem élt. Az elmúlt évek során a lakosság gázkazán- és -konvektorcserére, valamint háztartási nagygépcserére kapott néhány milliárdot. Teljes magánlakás-felújításra ugyanakkor vissza nem térítendő energiahatékonysági támogatást az Orbán-kormány négy éve hirdetett utoljára. Bár ezt részben kiválthatják az általános építési támogatások, az ITM több százmilliárdos, címzett támogatást elvileg csak energiahatékonyságra költhetne.