Ajánlást adtak ki az allergiára hajlamosak oltására az USA-ban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. december 20.

Biden Európában kíván hozzákezdeni, hogy helyreállítsa az Amerikáról korábban alkotott nemzetközi képet, amit Trump módszeresen rombolt le az eltelt négy évben. Az új elnök számára a régi kontinens a hagyományos kályha, amitől el tud indulni, miután szövetségesekre van szüksége más területeken, ám az öreg kontinens már messze nem olyan, mint volt, amikor az amerikai politikus – Obama alelnökeként – kivált a kormányzati munkából. Magyarország és Lengyelország demokráciaellenes irányzatra állt rá. A törökök NATO-szövetségeseket hívnak ki maguk ellen, a britek éppen távoznak az EU-ból. Merkelnek pedig már kevesebb, mint egy éve van hátra. Hogy Biden hivatalba lép, az persze helyből sokat javíthat az USA megítélésén. Jelenleg ugyanis úgy áll, hogy az oroszok jobb véleménnyel vannak az Egyesült Államokról, mint a németek vagy a britek. Az jó, hogy a Fehér Ház leendő gazdája azt ígéri, országa visszatér a nemzetköz porondra, no meg az is, hogy Anthony Blinkent választotta külügyminiszternek, mert neki is fontos Európa. A többi közt Oroszország és Irán miatt. A legnagyobb falatot azonban Kína jelenti, de itt Washingtonnak meg kell találnia a megfelelő arányt a verseny, sőt, időnként az ütközés, illetve az együttműködés között, és ehhez azért idő kell. Ráadásul Amerika kívülről mélyen megosztottnak és befelé fordulónak látszik. Ezért azt gondolják róla, hogy igazából nem tudja visszavenni korábbi szerepét a világban. A sikeres váltáshoz azonban az is kell, hogy Biden odahaza eredményt tudjon felmutatni a járvány elleni küzdelemben és a gazdasági helyzet javításában, mert sokat elárul majd a világnak a kilátásokról, hogy Amerika miként vélekedik saját magáról Trump után.