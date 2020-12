SZFE-ügy: Az első tanáráldozat

Az új vezetés a már ősszel távozó tanárok helyére szerződtetett oktatót távolított el az egyetemről. A valóság meghazudtolta a kuratórium vezetőjének nyilatkozatát.

Faur Anna doktorjelölt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatója, november 30-án postán kapta november 25-re datált azonnali hatályú elbocsátását, melyet Novák Emil megbízott rektorhelyettes írt alá, ám azon sem pecsét, sem iktatószám nem szerepelt – adták hírül az egyetem oktatói . A Független Szabad Egyetem Facebook-oldalán publikált közlemény utal az SZFE-t irányító, illegitimnek tartott Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratórium elnöke, Vidnyánszky Attila Origónak adott interjúban elhangzott állítására: “A fenntartóváltás nem okoz változást az egyetem működésében. Minden tanár tanít tovább (hacsak nem mond fel), és minden osztály úgy folytatja a munkát, ahogy eddig is.” Azaz a nyilatkozat és a valóság immár egyértelműen nem fedi egymást. Válaszlépésként a december 1-én az SZFE Minőségmenedzsment Tanácsa levelet fogalmazott Novák Emilnek, amelyben szakmai és emberi érvekre hivatkozva kérték a felmondás visszavonását. Másnap felhívták Faur Annát a rektori irodából, mondván, hogy berendelik egyeztetni, de aztán egy sms-ben Kéri Mihály kancellárhelyettes lemondta a találkozót. „Az új vezetéssel személyesen soha nem találkoztam, velük nem beszéltem, nem tudom, miért rúgtak ki, de az események alapján az a sejtésem, egyfajta bosszúról lehet szó" – mondta Faur Anna a Magyar Narancsnak. Az SZFE-ről az egyetemi modellváltás és az alapítványi tagok politikai kinevezése után számos oktató felmondott, helyükre új tanárokat kellett szerződtetni szeptemberben. Az irományokba a törvényeknek megfelelően bekerült a három hónapos próbaidő ténye. Faur Anna esetében a három hónap december 14-ért járt volna le, e dátum előtt a munkáltató indoklás nélkül szerződést bonthat – ahogy ez most meg is történt. Persze, ez nem szép tett. A SZFE tanárai közleményükben az eljárást az alábbi mondatokkal minősítették: „Méltatlan, kicsinyes, szakmai szempontból elfogadhatatlan a döntés. A látszólag jogszerű eljárásból hiányzik az emberség.” Hangsúlyozva, hogy a lépést szakmai szempontok semmiképp sem indokolják, ezért nem zárható ki, hogy pusztán az a kiváltó oka, hogy Faur Anna nem jelent meg egy vezetőség által kezdeményezett novemberi találkozón. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az SZFE Színházművészeti Intézetén belül hét tanár szintén próbaidős volt, őket is egyeztetésre hívták. Úgy tudjuk, hogy minden érintett aláírta az új vezetőség által kínált új szerződést – a diákok oktatásának végig vitele érdekében. Az SZFE Film és Média Intézetének tanárai viszont kollektív meghívást kaptak november végén, amelyre nemet mondtak és levélben fogalmazták meg: nem lehet jövőről beszélni addig, amíg az oktatás be van tiltva az egyetemen, és a félév elfogadásáért küzdenek. Ugyanakkor, miközben Faur Annát személyesen nem hívta senki, illetve a kollégákkal közösen meghozott döntés értelmében szolidarított; a lapunkhoz eljutott információk szerint egyes filmes tanárok elmentek az új vezetéssel szervezett találkozóra.