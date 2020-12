Szakadhat a megyei jogú városok érdekképviselete Szita Károly nyilatkozata után

A köztársasági elnök ugyan a kormány legkifogásoltabb törvényeit is aláírta, de ezt sikerült alkotmánybírósági normakontrollra küldenie.

Áder a kifogásai között említette, hogy a koncessziós társaságok egyoldalú erőfölényt szereznek a módosítás után, ez pedig szerinte ellentétes az Alaptörvénnyel.

Emellett az sem tetszik neki, hogy nincsen rendezve az a helyzet, ha megszűnik egy ilyen vállalat. Álláspontja szerint utóbbi veszélyezteti az egészséges környezethez való alkotmányos alapjogot. Továbbá a törvényjavaslat elvonja a termelési és ipari hulladékok tulajdonjogát, miközben semmilyen kártalanításról nem gondoskodik, sőt fizetési kötelezettséget is kilátásba helyez a termelőknek, amivel duplán kárt okozna nekik. A köztársasági elnök megjegyezte azt is, hogy akár uniós jogot is sérthet a törvény, mivel a hulladék terméknek minősül, így a most elfogadott passzusok érinthetik az Európai Uniónak a szabad áramlására vonatkozó elvét - sorolta a problémáit Áder János.