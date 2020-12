Ludovic Orban lett a román képviselőház elnöke

Nemzetközi sajtószemle, 2020 december 22.

Süddeutsche Zeitung Balog Évát, az amerikai Hungarian Spectrum-blog szerzőjét idézi a legnagyobb német lap, miután eldőlt, hogy választási szövetséget köt a magyar ellenzék: „Halleluja, na, végre!” Merthogy hónapokig tartott, amíg eljutott idáig a hat párt, de hát előbb túl kellett jutni a pártelnökök hiúságán, illetve a jobboldal által táplált kételyeken, ideértve, hogy két listát kellene állítani. Most azonban már összefognak, hogy megverjék a Fideszt, amely úgy módosította a választási törvényt, hogy megnehezítse a kisebb vetélytársak dolgát. Mellesleg az együttműködés helyi szinten már többfelé működik. A Jobbik búcsút mondott egykori jobbos-radikális, antiszemita és rasszista múltjának és politikailag a középre húzódott. Ily módon vált lehetségessé a közös program, amely véget akar vetni a rendszerszintű orbáni korrupciónak, ugyanakkor azt tervezi, hogy helyreállítja a sajtószabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét. Továbbá csatlakozni kíván az Európai Ügyészséghez, de a legbecsvágyóbb rész az, hogy legyen új alkotmány, amelyet népszavazás hagy jóvá. A cél a kétharmad, amit a Fidesz – többszöri jogszabályváltozás révén – legutóbb már nem egészen 50 %-kal el tudott érni. Az összefoglaló kitér arra, hogy a lakosság nemigen vevő a kormány Európa-ellenes irányvonalára, ami legutóbb az EU-költségvetés vétójában csúcsosodott ki. A magyarok nagy többsége unióbarát.

Süddeutsche Zeitung A liberális újság örömteli hírnek nevezi a hat magyar ellenzéki párt megállapodását, amelynek mozgatórugója, hogy végre megverjék Orbán Viktort. Ez már egyszer sikerült: a tavaly őszi önkormányzati választásokon, de most szélesebb keretekben igyekeznek megismételni. Az elképzelés rendkívül becsvágyó, Az ideológiai ellentéteket legalábbis egy időre félreteszik. Egyes pártvezérek kénytelenek visszafogni hiúságukat. Azon kívül a Fidesz a választási körzetek önkényes átalakításával, a hatalom közeli sajtó túlsúlyával, valamint a vetélytársak megfélemlítésével egyre jobban megnehezíti, hogy a másik oldal hallathassa a hangját és befolyáshoz jusson. De pont ezért az összefogás jelenti az egyetlen esélyt a megosztott és önmagával vitázó ellenzék számára, már ha helyt akar állni Orbánnal szemben. A miniszterelnök próbálta meggyengíteni a kisebb pártokat, ám éppen ezzel adta meg az utolsó lökést az egységhez. Taktikai hibát követett el. A választásokig még sok minden történhet, akár az egységfront is széttörhet, a Fidesz pedig tovább csavarhat a demokratikus hüvelykszorítón. De egyelőre pompás hír, hogy az ellenzék már nem hagyja magát megosztani és meggyengíteni.

FAZ A konzervatív lap azt jósolja, hogy igen érdekfeszítő lesz a másfél év múlva esedékes magyar választás, mivel az ellenzék saját fegyverét fordítja Orbán Viktor ellen. A kormányfő jó párszor visszaélt a polgároktól kapott hatalommal, így amikor magára szabta a választási törvényt. Ennél fogva az ellenzéki erők kénytelenek igazodni a Fidesz által körvonalazott játékszabályokhoz. Márpedig azok a legerősebb pártnak kedveznek. Ily módon a fiatal demokraták kétszer is kétharmadhoz jutottak – 50 % körüli eredménnyel. Az EBESZ jelentéséből az tűnik ki, hogy a miniszterelnök szabad választásokon, tisztességtelen körülmények közepette kerekedett fölül. Hogy ezen változtasson az ellenzék, ahhoz hiteles alternatívát kell felkínálnia, ami már kétszer sikertelen maradt. Ám tavaly fordult a kocka és a helyi választásokon több helyütt is érzékeny vereséget mért riválisára. Hogy Orbán ezt mennyire komolyan vette, az kiderül a legfrissebb szabálymódosításokból. A szándék az volt, hogy megakadályozza az összefogást, hiszen ideológiailag igencsak különböző irányzatokról van szó és miként tudnák azok egyesíteni erőiket. Ám azok most pontosan erre szövetkeznek. Szóval, érdekesnek ígérkezik a következő választás.

FAZ Meleg hangon ajánlja a könyvismertető a Soros Györgyről készült legújabb kötetet, amely nem életrajz, mégis bemutatja a befektető és a nyílt társadalom élharcosának életművét. A „Soros befolyása” kitér arra, hogy a 90 éves filantrópot mostanában egészen példátlan érdeklődés övezi. A török elnök nyíltan antiszemita kirohanást intézett ellene, Orbán Viktor ugyanakkor a globalista Sorost emlegeti kampányában, ami a szerző, Emily Tamkin szerint csupán a zsidóellenesség kódszava. Azt mondja, hogy az üzletember már régóta ellenségképül szolgál, de vezető államférfiak csak a menekültválság óta lovagolják meg ezt a lehetőséget. A mű hármas feladatnak kíván eleget tenni: 1. bemutatni Soros befolyását a pénzügyi életben, a jótékonyság területén, valamint a politikában 2. leválasztani a befektető személyéről az összeesküvés elméleteket 3. tisztázni, hogy mennyire van egymással ellentmondásban a Soros által szorgalmazott igazságosabb társadalom, illetve az, hogy a multimilliárdos a pénzével törekszik elérni ezt a célt. Az amerikai újságírónő úgy gondolja, hogy Soros eszmei ébredésében a budapesti gyermekkor, valamint Karl Popper tanítása volt a meghatározó. Ezért soha nem hitte, hogy a piac és annak szereplői mindent tudnának. A szerző ugyanakkor elismeri, hogy a befektető saját politikai filozófiájának mondott ellent, amikor egymaga egész országok gazdasági fejlődését meghatározta. A mindenhatóságtól azonban igencsak messze van. Kezdetben pl. támogatta Orbánt, valamint Szaakasvili grúz elnököt is, akik aztán éppen nem szolgáltak rá a bizalmára. A bírálat szóvá teszi, hogy a könyv sokkal egyértelműbbé tehette volna, Soros mennyire nem volt képes az általa óhajtott irányba terelni bizonyos országokat. Ez ugyanis csattanós válasz lett volna az összeesküvés elméletekre. Soros azért különleges a filantrópok sorában, mert kész még a saját kiváltságait is megkérdőjelezni. Évek óta követel pl. adóemelést. Egyébiránt a mostani amerikai választások során sokkal kevesebb pénzt adományozott a demokratáknak, mint korábban. Az ok az volt, hogy a nagyvonalú támogatással eljátszotta a republikánusok jóindulatát, pedig azok eredetileg kedvezően ítélték meg közép-kelet-európai szerepvállalását.

Libération A lap bemutatja azt a magyar transz nemű párt, amely a selejt bosszújaként pontosan azért házasodhatott össze, mivel az Orbán-kormány törvény hozott az LMBT-jogok korlátozására. A Polgárdiban élő Tamara és Elvira egyaránt férfinak született, de átoperáltatta magát. Az egyikük még megkapta az engedélyt, hogy változást bejegyezzék a személyi irataiba, a másik viszont a szigorítás miatt már nem. Így viszont jogilag férfinak számít, ennélfogva a hatóságok nem emelhettek kifogást a házasság ellen. Orbán már betiltotta, hogy meleg párok egybekeljenek, leállította a gender tudományok oktatását és a járvány kellős közepén semmit sem talált olyan sürgetőnek, minthogy az alaptörvényben rögzítse: az anya nő, az apa férfi. Az 53 éves Elvira azt meséli, hogy már gyerekként érezte: ő más, mint a többiek, de nem tudta mi a gond. A szocializmus idején nem volt világos, hogy léteznek transz nemű emberek. A rendszerváltás után viszont egy sor jogszabály kedvezett nekik, majd amikor Orbán 10 éve visszatért a hatalomba, az elején a sajtót és az Alkotmánybíróságot vette célba, nem pedig a nemi kisebbségeket. Ám a kormányfő pár éve ultrakonzervatív fordulatot hajtott végre és így az LMBT-közösség célkeresztbe került. A pár ugyanakkor azt mondja, hogy a település elfogadja őket, a gyűlöletet a hatalom kelti. Bodrogi Bea, a Transvanilla civil szervezet ügyvédje szerint az Európai Emberi Jogi Bíróság elmarasztalná Magyarországot az új szabályozásért. Jelenleg 18 ilyen ügyet képvisel Strasbourgban. Az Orbán-kabinet a végén általában belenyugszik az ítéletekbe, csak éppen az ilyen perek évekig tartanak. És ez idő alatt a miniszterelnök megtalálja a módját, hogy folytassa a melegellenes propagandát. Ezért nem meglepő, hogy az érintettek közül egyre többet hátat fordítanak Magyarországnak.