Csőtörésre és vízszivárgásra hivatkozva jutottak be lakásokba a tolvajok, hatmillió forintnyi zsákmányt gyűjtöttek

Az öt gyanúsítottat elfogta a rendőrség.

Csőtörés, vízszivárgás és csapok ellenőrzése; ezekre az ürügyekre hivatkozva jutottak be a csalók három idős nő lakásába, ahonnan összesen csaknem hat millió forint értékben loptak el ékszereket, pénzt és drágaköveket – írja a police.hu. A közlemény szerint a trükkös lopásokban az öt férfi közül mindig más vett részt, akik az idős asszonyokat meggyőzték arról, hogy vízszerelők és különböző munkálatokat vagy ellenőrzéseket kell elvégezniük. Bejutva a lakásokba egyikőjük elterelte az asszony figyelmét, míg a másik pénz és értékek után kutatott. Egyik alkalommal hárman csöngettek be egy VI. kerületi lakásba, ahol a kulcsra zárt szekrényt felfeszítették, majd onnan nyolcezer eurót, tizennégy aranygyűrűt, nyolc arany karkötőt, több arany nyakláncot -és medált, igazgyöngyöket, továbbá gyémánt fülbevalókat is elloptak. Az öt feltételezett elkövetőt – a 43 éves G. Istvánt, a 46 éves G. Csabát, a 26 éves G. Krisztiánt, a 33 éves G. Ferencet és a 40 éves J. Istvánt – azonosította a rendőrség, ellenük lopás gyanúja miatt folytattak eljárást. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát, az iratokat átadták az ügyészségnek.