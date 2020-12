Minden ötödik ember a koronavírus miatt áll sorba az ételosztáson

Nagy-Britanniára rácsapta mindenki az ajtót – galéria

Több mint harminc ország, köztük Magyarország korlátozásokat vezetett be Nagy-Britanniával szemben, az onnan érkező személyforgalmi járatok fogadását is megtiltották. A már vasárnap akcióba lépett országok, köztük Franciaország, Belgium, az Ír Köztársaság után hétfőn India és Hongkong is korlátozásokat vezetett be az Egyesült Királyságból érkező forgalomra. Az Egészségügyi Világszervezet teljes izolációt javasolt az új koronavírus-törzs miatt. És ha a járvány miatti lezárás nem lenne elég, a brexit-tárgyalások sem haladnak jól. Ha Boris Johnsonnak nem sikerül legalább haladékot kiharcolnia, akkor Nagy-Britannia egyezség nélkül eshet ki az Unióból.