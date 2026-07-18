Pszichológusok, coachok, életvezetési tanácsadók és különféle lelki utak népszerű kísérői a megmondhatói, az anyagi világ élhetőségével akadnak dolgok. A Krisna-völgy háromnapos búcsúja nem tolakszik válaszokkal, de a hívők nem is ugranak el a kérdések elől.
A jótékonysági akciót ezúttal India függetlenségének 75. évfordulója alkalmából szervezték meg.
Idén nem egy fővárosi helyszínen és nem csak karácsonykor osztanak ételt, hanem már két héttel az ünnep előtt elkezdődött a Krisna-tudatú hívők Országos Karácsonyi Szeretetlakomája. A Blaha Lujza téri nagyszabású rendezvény helyett több helyszínen, más-más időpontban, kisebb csoportoknak osztottak ételt és élelmiszer-adományokat, Somogy, Borsod és Heves megyében 18 településen, Budapesten pedig 18 helyszínen. Az Ételt az életért alapítvány szóvivője szerint most megnövekedett a rászorulók köre, az ételosztások igénybe vevői közül minden negyedik-ötödik a koronavírus következménye miatt szorul segítségre. Az Ételt az Életért humanitárius program 30 éve azon dolgozik, hogy a leginkább kiszolgáltatott embereket a felszínen tartsa. Az ünnepi akciót Debrecenben zárják 27-én.
A népligeti Planetárium mellett állította fel sátrát az Ételt az Életért Alapítvány, ahol napi 1000 adag ebéddel és 900 élelmiszercsomaggal várják a rászorulókat. Az ételosztás 24-én és karácsony mindkét napján elérhető.
A jóga gyógyít és megerősít, üzente Facebook-oldalán az állam képviselete. A Krisna-tudatúak a gyakorlatban mutatnák meg Német Sándornak, hogy miről mondott véleményt.
Az Ételt az Életért Alapítvány a közösségi portálon harangozta be a húsvéti ételosztást a Blaha Lujza téren. Mint írták, 1600 adag meleg étel és 1500 tartós élelmiszercsomag, valamint egy lelkisegély pont is várja a szükségben élőket. A kormányzati kommunikációban soha nem kap szerepet a nagy számú szükséget szenvedő magyar, köztük családok, gyerekek, idősek, az effajta felvételeket pedig nyilván nem nézegetik - noha egyet, kettőt amúgy "óvatosba" fotografálva - még az állami hírügynökség is közread - hogy semmi ne zavarja meg a nyugodt álmaikat.
Bár az ételosztást csak 11 órára hirdették meg. sokan már hajnali 3-kor beálltak a sorba.