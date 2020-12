Szombaton érkezik Magyarországra a Pfizer-BioNTech vakcina

A Budapest Fejlesztési Központ aláírta a megállapodást Karácsony Gergely főpolgármesterrel a második ütem, azaz a Műegyetem rakparti villamos megépítésére szóló projekt átvételéről.

Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének teljes körű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére – írta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán. A BFK az MTI-hez eljuttatott közleményében ismertette: a budai fonódó villamoshálózat fejlesztése a második ütemben a Duna partján folytatódik, a Szent Gellért tértől délre, a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon át a Kopaszi-gát térségéig. A végállomás a Budafoki útnál lesz, a vonal csatlakozik majd a Déli Körvasút új, Nádorkert megállójához is. A Budapest Fejlesztési Központ irányításával készülő új vonal részben füves pályán, a Műegyetem rakpart és a Pázmány Péter sétány mentén fut az egyetemi negyednél és az Infoparknál, majd a Dombóvári útra befordulva belvárosi kapcsolatot nyújt a Kopaszi-gát közparkjának és a mellette épülő új lakó- és irodanegyednek is. Vitézy Dávid vezérigazgató a közösségi oldalán kiemelte: két fontos lépést is tettek csütörtökön a budai fonódó villamoshálózat folytatása érdekében. Az egyik, hogy aláírták a megállapodást Karácsony Gergely főpolgármesterrel a második ütem, azaz a Műegyetem rakparti villamos megépítésére szóló projekt átvételére. Emlékeztetett: Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) októberi ülésén tett javaslatot arra, hogy több, a kormány és a főváros egyetértését bíró beruházást a kormány vállaljon át és a Budapest Fejlesztési Központ valósítson meg.