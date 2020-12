Trump golfozik – és mindenkivel kiszúr

Donald Trump tökéletes káoszt hagyott maga után.

„Az ünnepek közeledtével Trump elnök továbbra is fáradhatatlanul dolgozik az amerikai népért” – közölte a Fehér Ház, amint a bukott elnök karácsonyra Floridába utazott. Bizonyára így van, de egyelőre még az sem biztos, hogy januárban visszatér-e Washingtonba. Mindenesetre tökéletes káoszt hagyott maga után – még azt sem tudni, hogy aláírja vagy megvétózza a jövő évi költségvetést, illetve a hozzá kapcsolódó 900 milliárdos segély- és ösztönző csomagot. A legrosszabb esetben egyiket sem teszi. Ekkor a törvényesen előírt tíznapos „gondolkodási idő” alatt véget érne a jelenlegi kongresszus megbízatása, az új pedig kezdhetné elölről a több mint ötezer oldalas szöveg- és táblázatgyűjtemény összeállítását. Azzal, hogy szombaton nem írta alá a törvényhozás két házában elsöprő többséggel elfogadott törvényt, máris 18 millió munkanélküli maradt szövetségi segély nélkül és a kilakoltatási tilalom is megszűnt. Trump az interneten kevesellte a minden amerikainak járó 600 dolláros egyszeri segélyt, ő kétezret akar – mellesleg hasonló volt a Demokrata Párt kezdeti javaslata, amit a republikánusok fél év alatt alkudtak le 600-ra, a végig Steven Mnuchin pénzügyminiszter részvételével folyt tárgyalásokon. Eközben csupán annyi biztos, hogy Trump a saját klubjában golfozik és még mindig azon agyal, hogyan maradhatna elnök. A Twitteren a hétvégén egyszerre támadta a republikánus vezetőket, saját igazságügyi minisztériumát, az FBI-t és a legfelsőbb bíróságot, amiért nem intézték el neki a következő négy éves mandátumot. Mellesleg pedig megvétózta a Pentagon költségvetését, mert ellenzi a rabszolgatartók oldalán harcolt polgárháborús tábornokokról elnevezett támaszpontok átkeresztelését. Ezt a vétó legalább döntés, amit a kongresszus valószínűleg felül tud írni. Ugyanezt tehetné a költségvetés esetében is, ha Trump nem húzná az időt és végre kimondaná, mit akar. Őt azonban valószínűleg a bosszúvágy vezérli a választási eredményt elismerő, azaz az őt „eláruló” jobboldali politikusok ellen – még akkor is, ha ezzel nehéz helyzetbe hozza a republikánusokat a január 5-i két georgiai szenátorválasztás előtt. Négyszemközt tárgyalt Mike Pence alelnökkel, akinek majd január 6-án, a kongresszusban az lenne a dolga, hogy felolvassa és ezzel hivatalossá tegye az elnökválasztó testület szavazásának eredményét. A várakozás szerint trumpista honatyák meg fogják zavarni a máskor formális procedúrát – bár ezzel is legfeljebb késleltetni tudják az elkerülhetetlen véget.