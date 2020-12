Operatív törzs: Eddig 1094 egészségügyi dolgozó kapta meg a védőoltást

A következő hetekben folytatódik a vakcinák érkezése, és 25 ponton oltják majd az egészségügyi dolgozókat.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív törzs hétfői tájékoztatóját. A hétvégén maszkviselés elmulasztása miatt 834 személlyel szemben intézkedett a rendőrség, 274 alkalommal fel is jelentették a szabálysértőt. Összesen már több mint 16 ezer ember ellen intézkedtek a rendőrök a szeptemberi korlátozások bevezetése óta. Tegnap 1530 hatósági karantént rendeltek el országszerte, jelenleg 22 779 ember van elkülönítve. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője emlékeztetett arra, hogy szombaton megérkezett az első Pfizer-BioNTech vakcina-szállítmány Magyarországra, és megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása , amely az öt kijelölt kórházi oltóponton hétfőn is zajlik. Közölte, hogy az elmúlt két napban 1094 egészségügyi dolgozó kapta meg a védőoltást. A következő hetekben folytatódik a vakcinák érkezése, és 25 ponton oltják majd az egészségügyi dolgozókat. Hangsúlyozta, hogy a kormány 17,5 millió adagot kötött le különböző oltóanyagokból, többek között a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen vakcináját, de az orosz és kínai vakcinákat is vizsgálják. Úgy vélekedett, hogy 2021. első felében várhatóan több gyártó vakcinája is engedélyt kap a forgalmazáshoz, azt követően pedig elkezdődhet a lakosság tömeges oltása. Galgóczi Ágnes úgy fogalmazott, hogy biztatóan alakulnak a magyarországi adatok, de kérte, hogy továbbra is mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat. Elmondta, hogy újabb 609 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 316 669-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 114, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9161-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 134 344, az aktív fertőzötteké pedig 173 164. Kórházban 6261 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen. Újságírói érdeklődésre azt felelte, hogy a lakosság 60 százalékának átoltottsága szükséges a nyájimmunitás kialakulásához. Ezt elmondása szerint fokozatosan tudjuk elérni. Beszélt arról is, hogy azoknak is javasolják a védőoltást, akik már biztosan átestek a koronavírus-fertőzésen. Arra a kérdésre, hogy szabad-e a védőoltás előtt enni, inni, Galgóczi Ágnes azt válaszolta, hogy oltás előtt az oltásponton egy kérdőívet kell kitölteni, majd az orvos megvizsgálja a pácienst. Az olthatóságról az orvos fog dönteni, de nincsen semmilyen korlátozás, szabad enni és inni is előtte. Elmondása szerint eddig nem tapasztaltak különösebb mellékhatásokat azoknál, akiket beoltottak a Pfizer-BioNTech vakcinával.