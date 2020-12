Most épp az agglomerációs közlekedésért kér többet a kormány Budapesttől

Szerinte az új amerikai elnök marhaságokat beszélt a magyar kormányról, Szájer József esete pedig csalódást okozott a Fidesz-táborban.

Ha Magyarországon egy politikus elsők között oltatná be magát, úgy, hogy egyelőre csak néhány ezer vakcina áll rendelkezésre, a népharag miatt nem sokáig maradna hivatalban - erről beszélt az atv.hu-nak adott interjújában a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint bármely engedélyezett vakcina kockázata összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a vírusé. Így ő maga - jöjjön akárhonnan is a vakcina - de be fogja magát oltatni.