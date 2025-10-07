A drasztikus ingatlanár-emelkedés miatt külsőbb kerületekben és az agglomeráció eddig kevésbé népszerű településein is egyre intenzívebben nézelődnek a vevők. Elterjedt a home office, szóval már nem feltétlenül fontos kritérium, hogy hogy a lakóhely a munkahelytől maximum félórányi útra legyen.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter azonban a városokból az agglomerációba, a kisebb, zöldebb településekre kiköltözők elleni lépéseket fenntartaná, így a leendő lakók megadóztatási lehetőségét is.
Az „egy bérlet mindenekfelett” egyenes út lenne a fővárosi közösségi közlekedés tönkretételéhez.
Az Index szerint a fővárosi vezetés a felelős a Budapest-bérlet megszüntetéséért. Válaszul a főpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a költségvetési törvényt se akarja betartani.
Szinte nem marad település, ahová nem lesz nehéz tömegközlekedéssel eljutni.
Megemelhetik az állami cégek vízdíját.
A cég a csőd szélén tántorog, szerződést bontana az agglomerációs állami vízszolgáltatókkal a mélyen áron aluli értékesítés miatt.
A tervezett intézkedés modellezése szerint a Budapestet elkerülő körgyűrűn jelentősen csökkenhet, a város belső hídjain és útjain, a bevezető utakon, különösen az M3-as autópályán durván nőhet a forgalom.
A Központi Statisztikai Hivatal még több részletet hozott nyilvánosságra a tavalyi népszámlálás eredményeiből.
Utak, közművek, óvoda és iskola meglétéhez kötnék az új lakóterületek kijelölését.
Rövidesen érkezhet a közösségi közlekedés állami normatívája Budapesthez, aminek 60 százalékát ugyan vissza kell adni, de legalább az év végén kitarthat a főváros. Két másik ütőkártya még az államnál van.
A koronavírus-járvány nyomán jelentősen megnőtt a kereslet a családi házak iránt, és ez hatott az árakra is. A főváros agglomerációs településeinek többségén az Otthon Cetrum 30-40 százalékos drágulást tapasztalt az elmúlt év során.
A szép zöld gyep nem lehet annak az ára, hogy emiatt nem jutnak ivóvízhez az emberek – mondja a gödöllői polgármester. Körkép.
Korszerű elővárosi vasút és HÉV nélkül nincs más választás, mint a távolsági busz vagy az autó.
Még egy akcióterületet sem jelölt ki a kormány, de tágra nyitott egy rozsdaövezeti kiskaput az ingatlanfejlesztők előtt, ami a Déli és a Nyugati Pályaudvar beépítésekor is jól jöhet.
Van olyan település a fővárosi vonzáskörzetben, amelynek lakossága a járványos időkben 8 százalékkal gyarapodott egy év alatt.
Oda-vissza üzenget egymásnak a főváros és a kormány a közlekedési támogatás ügyében. De fizetni csak Budapest fizet.
A főváros lakossága immár ötödik éve csökken, de hasonló a tendencia a vidéki nagyvárosokban is.
A főpolgármester helyettesnél a kávét tökéletesen kiváltja a Magyar Közlöny olvasgatása.
Még a Tarlós-korszakban a fővárostól az államhoz kerültek a HÉV- és az agglomerációs buszjáratok. Most ezekhez a járatokhoz évente több mint 6 milliárd forinttal kell hozzájárulnia Budapestnek, miközben az átadás idején alig 3 milliárdot kapott az államtól a főváros a 72 milliárdos vagyon fejében. Ráadásul az is vitatott, hogy az évi 6 milliárdos hozzájárulás kisebb-e, és ha igen, akkor mennyivel, mint a járatok korábbi, a fővárost terhelő veszteségei.
Egy Budakeszi méretű kisváros lakosságával nőtt tavaly Pest megye népessége, a főváros környéke csak ott élhető, ahol korlátozzák a bővülést.
Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni a fővárosi agglomerációban, mint a belső kerületekben, ám a különbség egyre csökken.
Miközben sok európai metropolisz már városkörnyéki önkormányzatot működtet, nálunk az Orbán-kormány eltörölte az egyeztető fórumokat, az agglomerációs államtitkár is csak fővárosi ügyekkel foglalkozik.
Egyre növekszik az agglomerációs települések lakossága, miközben Budapest belső kerületeinek népességszáma stagnál, a külsőbb kerületeké pedig csökken. A jelenség mögött a drasztikus fővárosi lakásdrágulás áll – derül ki az Otthontérkép Csoport elemzéséből. A Budapest környéki települések közül Szigetszentmiklós és Érd a két legnépszerűbb település: itt 3, illetve 1,7 százalékkal nőtt a lakosok száma. A főváros II. kerületében ugyanakkor 0,1 százalékkal, a III. kerületben pedig 0,6 százalékkal csökkent a népességszám.
A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) keresi a fideszes budapesti városvezetés felelősségre vonásának lehetőségét, mivel szerintük Tarlós István főpolgármester és Kocsis Máté tanácsnok az agglomerácós közlekedés állami átvételével kapcsolatban félrevezette a Fővárosi Közgyűlést az idei költségvetés elfogadásakor.
A fővárosi közgyűlés mindenféle hatástanulmány és a XXI. kerületi lakosság megkérdezése nélkül akarja megszüntetni a csepeli hévet. Borbély Lénárd csepeli polgármester a közgyűlésben előbb kiállt a hév villamosra cserélése mellett, majd kiderült: fogalma sincs róla, elbírná-e az utasforgalmat a hév helyére tervezett villamos. Ma lehetősége lesz kiállni a csepeliek elé és elmagyarázni, mit miért tesz - írja közleményében Takács Mónika, csepeli önkormányzati képviselő és Szaniszló Sándor, fővárosi önkormányzati képviselő.
Nem akar túl sokat foglalkozni az agglomerációs tömegközlekedés átadása kapcsán megfogalmazott ellenzéki kritikákkal, ezek ugyanis Tarlós István szerint nem tartalmaznak sok konkrétumot, inkább általános riogatásnak számítanak. A Kossuth Rádió tegnap reggeli műsorában a főpolgármester megismételte, nem mondta, nem is akarja, hogy megvonják a nyugdíjasoktól a fővárosi utazási kedvezményeket, de szeretné, ha a kormány kifizetné az emiatt keletkező 9 milliárdos veszteséget. Az MSZP-s Horváth Csaba szerint felvetésével Tarlós, ha esetlenül is, a főváros érdekeit próbálta védeni.