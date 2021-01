Döcögősen indul az MVM Next

Január 1-jén az állami energiaszolgáltó eddigi webcímén már, míg új elérhetőségén még nem lehetett ügyeket intézni. Az Orbán-kabinet Szilveszter éjjel több, január 1-től életbe lépő közműszabályt tett közzé.

Karbantartás miatt nem indult el teljes üzemben a lakosság gáz-, illetve a dél-magyarországi háztartások áramszolgáltatását végző, elsejétől MVM Nextre átnevezett állami cég honlapja, az Mvmnext.hu. A látogatókat ugyanakkor a lakossági kapcsolattartásra eddig szolgáló Nkmenergia.hu-ról is az új oldalra irányították. Utóbbin csak a gázszivárgás és áramhálózati hibák bejelentésére, valamint a mérőállás megadására szolgáló telefonszámokat sorolták fel. Hangsúlyozták, hogy a karbantartás – péntek éjfélre ígért – végéig online ügyfélszolgálatuk és mobilalkalmazásuk sem üzemel. Érdeklődésünkre az MVM nem válaszolt. Az Orbán-kormány – mondhatni szokás szerint - az év utolsó napjain, sőt Szilveszter éjjel sem lankadt, újabb és újabb, már január 1-től érvénybe lépő szabállyal szerencséltetve a hazai közműágazatot. Éjfél előtt jelent meg például több, főképp az áramszolgáltatókra – így részben az MVM Nextre - vonatkozó szabály. Eszerint mostantól például a számlán fel kell tüntetni az adott és az azt megelőző év fogyasztásának összevethető rajzolatát. Emellett előkészítették a távolról leolvasható mérőórák és a „rugalmasabb” lakossági tarifák bevezetését, illetve módosítottak a megújulóenergia-alapú termelés elszámolásán is. Mostantól a háztájinapelem-tulajdonosok kérelmére, 2024. január 1-től pedig kötelezően megszűnik az úgynevezett szaldóelszámolás, vagyis a közhálózatba táplált termelés erejéig olcsóbban vásárolható áram lehetősége. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szintén a december 30-át találta a legmegfelelőbb időpontnak arra, hogy közzé tegye az új épületekre – azon belül is főképp a belső, gépészeti elemekre – vonatkozó, szintén Újévtől érvényes, energiamegtakarítási célú előírásokat. A kormány a környezetszennyező termékek és csomagolóanyagok gyártóit szintén Szilveszter éjjel tájékoztatta az általuk fizetendő új termékdíjakról és azok szerkezetéről.