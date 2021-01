Jegyellenőrt bántalmazott Kőbányán - ezt a férfit keresi a rendőrség (videó)

A több sebből vérző járőr még a helyszínen felhívta édesanyját, hogy elbúcsúzzon tőle.

Elmesélte az Újpesten megkéselt fiatal rendőr, hogyan élte meg a december 24-én történteket . Miután rátámadt a Kassai utcai emeletes házban a délegyházi férfi, a 26 éves Péter saját lábán lement a földszintre a hatodik emeletről, felhívta édesanyját, majd a rendőrautó kulcsát és a rádiót is átadta a kiérkező kollégáinak. A még kórházban lábadozó járőrrel készült videóinterjút a BRFK tette közzé Facebook-oldalán . A borsodi fiatalember szintén rendőr édesapja után választotta ezt a hivatást. Elmondta, hogy nagyon szeret Újpesten dolgozni, és „BRFK-snak lenni jó”. December 24-én riasztották őt és járőrtársát az újpesti, Kassai utcában található 10 emeletes házba azzal, hogy egy férfi késsel a lépcsőházban őrjöngött és közben az ajtókat rugdosta. A férfi rátámadt a 26 éves rendőrre, akit több szúrással életveszélyesen megsebesített . 23 éves kolléganője csak úgy tudta megfékezni az ámokfutót, hogy lelőtte. Péter a videóban elmondta, hogy a támadás a szolgálat elején történt, az volt az első címük, amire kimentek. Látta magán a sérülést, megijedt, majd lesétált a hatodik emeletről a földszintre. Látta azt is, hogy mennyi vér ömlik belőle. Úgy érezte, hogy meg fog halni, ezért el akart köszönni szüleitől, és felhívta az édesanyját.

– Annyit mondtam neki, hogy ne haragudj, hogy meg fogok halni – mesélte.

Ezután levette magáról a taktikai övet, bezárta az autót, közben kiérkeztek a XV. kerületi rendőrök. Átadta nekik a kocsikulcsot és a rádiót. Azt hitte, csak egy vérző sebe van, de később kiderült, hogy a fején is több szúrás érte, két-három csontig hatoló, ebből volt, ami artériát ért. Összesen nyolc-tíz szúrás érte a testén. Kabátját levette, leült, a pólóját felhúzta, hogy látszódjon, hol van rajta a sérülés. Közben megérkezett a parancsnoka és a mentősök is. Főnöke "megtiltotta" neki, hogy meghaljon, majd betették a sérült járőrt a mentőbe. Még ekkor is magánál volt, érezte, hogy vérzik, levegőt nem kapott, majd elájult a mentőautóban. A kórházban megműtötték, másnap ébresztették fel az altatásból, az intenzív osztályról pedig december 26-án került ki. Péter közölte azt is, hogy továbbra is rendőrként, a BRFK-nál akar dolgozni. Beszél majd pszichológussal is, de jól érzi magát.

– Szerintem mi megtettük, amit tudtunk – összegezte a történteket.