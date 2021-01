Harmincmilliós bombaruhákat vettek a rendőrségnek

A pokolgépek hatástalanításánál használható eszközökből két év alatt húszat vásároltak. Évente körülbelül hatvan bevetésük van a rendőrségi tűzszerészeknek, átlagosan hétszáz robbanóanyagot ártalmatlanítanak.

Újabb tízmilliókat költött védőfelszerelésekre karácsony előtt a Készenléti Rendőrség: az uniós közbeszerzési értesítő szerint a hatóság két darab EOD 10 típusú bombaruhát vásárolt, a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel (sisakkal, légzőkészülékkel és csizmákkal). A ruhák együtt 59,1 millió forintba, azaz darabonként majdnem 30 millió forintba kerültek. A robbanó lőszerek és pokolgépek hatástalanításakor viselt páncélokra még augusztusban írtak ki tendert, amit egyedüli ajánlattevőként a Milipol Zrt. nyert meg. Az állami pályázatokon rendszeresen hasító (az Országgyűlési Őrséget is százmilliókért öltöztető) cég a termékre ötéves garanciát vállalt a december 15-én aláírt szerződés értelmében. A Készenléti Rendőrségnél ez már a sokadik ilyen bevásárlás: 2018 novembere és 2020 szeptembere között, három tender keretében összesen tíz EOD 10 típusú bombaruhát, nyolc darab EOD Tactical 6-os modellt vásároltak, és mindkét típusból 1-1 opcionálisan kérhető darabra is igényt tartottak. Ezeken a pályázatokon kivétel nélkül a Milipol futott be. A karácsony előtti beszerzéssel együtt a Készenléti Rendőrség két év alatt így legalább 20 bombaruhát vett, mintegy 400 millió forintos értékben - ugyanattól a beszállítótól. A beszerzés több kérdést is felvet – például, hogy miért van egyáltalán szükség ennyi tűzszerész ruhára és miért kerültek ennyibe. A jótállások határideje indokolhatja a védőfelszerelések időnkénti cseréjét – a 2018-ban beszerzett három ruha garanciája például jövőre jár le –, ám a mennyiség így is soknak tűnik. Nem csak a beszerzett bombaruhák száma, de áruk is kiugró a Népszavának névtelenül nyilatkozó tűszerész szerint. ”A fejem teszem rá, hogy ugyanezt a típust olcsóbban lehetett volna beszerezni egy brit, amerikai vagy izraeli forgalmazótól, ha éppen nem magától a gyártótól” – mondta a férfi, aki szerint ennyi tűzszerész ruhára a rendőrségnél sincs szükség a gyakorlatban, „azok a raktáron fognak megrohadni”. Szavait mintha igazolná az Airforce Technology című szaklap 2018-as cikke is, melyben arról számolnak be, hogy a páncélzatot gyártó kanadai cég, a Med-Eng 15 millió dollárért 305 darab EOD 10 bombaruha-készletet adott el az amerikai légierőnek (USAF). Az akkori devizaárfolyamokat figyelembe véve ez darabonként 12,3 millió forintos árnak felelne meg. Az ügy kapcsán megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot és a Milipolt is, ám lapzártánkig nem reagáltak.



A két lábon járó erőd A rendőrség által megrendelt bombaruhák komoly védelmet jelentenek a bombák repeszeivel, hőhatásával szemben: a strapabíró aramidból, műanyaghabokból és acélból komponált páncélok tűzállóak, a másodpercenként 1700 méteres sebességgel becsapódó srapneleket vagy akár egy gépkarabély töltényét is megállíthatják. A „nagy védőképességű” EOD 10-es a radioaktív vagy biológiai támadás ellen véd, közepes védőképességű társa katonai robbanóeszközök és pokolgépek esetében bevethető. Mindkét típus rendelkezik belső kommunikációs panellel, amit zavarásellenes védelemmel is elláttak – a tűzszerész mikrofonon keresztül beszélhet környezetével, munkáját akkumulátorokról működő belső világítás és szellőzőrendszer könnyíti meg. Az EOD Tactical 6 a tűzszerészek ruhájánál lényegesen könnyebb és egyszerűbb felépítésű testpáncél, de ez is védelmet nyújt a repeszek, valamint a robbanás keltette légnyomás és hőhullámok ellen.