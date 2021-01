Egy héttel meghosszabbítja a teljes zárlatot a „laborországunk”

Az osztrák kormány eredeti terve az volt, hogy aki tesztelteti magát a január 16-17-ei hétvégén, az negatív teszteredménnyel a kezében már 18-ától látogathatja az addigra újra megnyitott üzleteket.

Aki a tesztelésnek nem vetette volna alá magát, annak még egy héttel tovább, január 24-éig tartott volna a karantén. Mivel azonban a parlament tartományi küldöttekből álló, kisebb létszámú felsőháza, amelyben az ellenzék van szűk többségben, nem szavazta meg a tervezetet, a kormány kénytelen volt a teljes zárlatot egy héttel meghosszabbítani. – A nyitás konkrét menetrendjéről és a tervezett tömeges tesztelésről még tárgyalásokat folytatunk mind az ellenzékkel, mind a tartományi vezetőkkel – jelentette ki Rudolf Anschober egészségügyi miniszter az ülést követően újságírók előtt. A 24 órás kijárási korlátozás – kivételekkel, mint munkába járás, betegápolás, alapvető szükségleti cikkek beszerzése és egyéni sport – továbbra is érvényben van.

– Garanciát nem lehet vállalni a jövőre nézve, hiszen minden a megbetegedések számától függ – jelentette ki Heinz Faßmann oktatási miniszter az Ö1 közszolgálati rádióban hétfőn. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter hétfő délutáni sajtótájékoztatóján közölte, hogy Ausztriában is azonosították a SARS2 koronavírus angliai mutációját . Négy személynél – akik közül három gyermek – a brit mutációt, egy 30 éves hölgynél ennek dél-afrikai variánsát mutatták ki. A miniszter elmondta, hogy mind az öten repülővel érkeztek az országba még közvetlenül azelőtt, hogy Ausztria életbe léptette Nagy-Britanniával szemben a beutazási tilalmat. – Mindegyiküket még a repülőtéren tesztelték, így derült ki, hogy a mutáns vírussal van dolguk. Éppen ezért a kontaktkutatás is egyszerűbb volt, és mint kiderült, a családtagok közül senki nem fertőződött meg – mondta Anschober. Ausztriában az elmúlt 24 órában 1642 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 367 410 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2321, az intenzív kezelésre szorulók 368-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 33-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6357-re emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök többször is hangsúlyozta az elmúlt hónapokban, hogy Ausztriát „laborországnak” tekinti a kormány , folyamatosan figyelik az osztrák intézkedéseket. Közölte azt is, hogy a tapasztalatok szerint Magyarország 5-7 nap késéssel követi Ausztriát.