A tagállamok Brüsszelre mutogatnak, az EU türelemre int

De csak akkor, ha az ambiciózus oltási program beváltja a hozzá fűzött reményeket.

Hétfő késő este ismét drámai tévéüzenetben fordult a lakossághoz Boris Johnson. A jelképekre érzékeny nézők már abból is sejthették a helyzet súlyosságát, hogy a Downing Street 10. elől eltűnt a gazdagon díszített karácsonyfa. Az alkalomhoz illő komorsággal előadott megszólalásban a kormányfő "kemény" heteket jelzett előre, miután a nagy-britanniai kórházak máris 40 százalékkal több beteget látnak el, mint a koronavírus-járvány első, áprilisi hulláma idején. Boris Johnsont a nap folyamán a négy brit tartomány közegészségügyi vezetője győzte meg arról, hogy a járvány kezdete óta először a legmagasabb, ötös veszélyezettségi fokozatra emelje az Egyesült Királyság készenléti szintjét. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátás három héten belül összeomolhat. A kormányfő riasztó számokat emlegetett. Arról tudott a közvélemény, hogy sorozatban közel egy hete naponta 50 ezer fölött volt a napi új megbetegedések száma, hétfőn megközelítve a 60 ezret. A nézőket sokkolhatta viszont, hogy utólag összesített adatok szerint december 29-én 80 ezer, egy nappal később pedig 65 ezer vett minta bizonyult utólag pozitívnak. Százezer brit közül jelenleg 518-an szenvednek a koronavírustól. Johnson "kritikus pillanatként" értékelte a helyzetet, ezért szerinte "minden eddiginél jobban" össze kell fognia a szigetország lakosságának. A kormányfő azért némi reménnyel is kecsegtetett, azt mondta, hogy a küzdelem utolsó szakaszába érkezett" Minden egyes oltással, amelyet a karunkba szúrnak, rontjuk a Covid esélyeit" - fogalmazott. A decentralizáció szellemében csak Angliára meghirdetett, a múlt év március végi, majd november eleji után a harmadik teljes vesztegzár azonnal életbe lépett.

A kormányfői bejelentést követően magyar és brit ismerősökkel folytatott beszélgetések két dologra világítottak ki. Egyrészt mindenkit meghökkentett a kormányfő által végrehajtott teljes fordulat mértéke. Különösen az általános iskolások gyermekek szüleinél verte ki "BoJo" a biztosítékot, hiszen nemhogy vasárnapi, de még hétfő reggeli interjúiban is "őszintén" biztonságosnak nevezte a tanintézetek kinyitását. Főleg állami iskolák tárt ki kapuikat hétfő reggel, hogy azután keddtől ismét a nem mindenki számára könnyen elérhető digitális oktatásra térjenek rá, egyben kidobják a tanulók étkeztetéséhez előre megrendelt élelmiszereket. A másik feltűnő jelenség, hogy - ha a hónapok óta tartó megszorításokba bele is fásulva, - mindenki egyetértett a drasztikus lépéssel, mert kristálytiszta, milyen eszelős gyorsasággal terjed az új "brit" vírustörzs. Boris Johnson a lépéssel újra azt a benyomást keltette, mintha a skót autonóm kormány feje, Nicola Sturgeon mögött kullogna, aki már hétfő délelőtt bejelentette a teljes karantént. Hasonló drákói szabályok vannak érvényben Walesben és Észak-Írországban is. A brit kormányfő hangsúlyosan és szó szerint visszatért múlt év tavaszi szlogenjéhez: "Maradj otthon! Vigyázz az NHS-re! Védd meg az emberéleteket!" A rendőrség által büntethető korlátozások jegyében csak az mehet be a munkahelyére, aki másképp nem tud dolgozni. Mindössze a legszükségesebb bevásárlásokat lehet elvégezni és egy nap egyszer kimenni a levegőre testgyakorlás céljából. Súlyos, krónikus betegek egyáltalán nem mozdulhatnak ki. Különböző háztartások nem keveredhetnek, egy ember még a szabad levegőn is csak egy másikkal találkozhat séta közben. Tilos a bel- és külföldi utazás, a szállodák zárva tartanak, a vendéglátóipari egységek csak hazavitelre árusíthatnak ételeket és alkoholmentes italokat. Sok magyar egyetemistának is csalódást okoz, hogy a téli szünet után nem térhetnek vissza a campusra, az oktatás kizárólag online formában folytatódik. A felháborodást fokozza, hogy egyelőre nem tudják, kapnak-e egyáltalán kártérítést a már kifizetett tandíj, koszt és kvártély után?

Az örök optimista és megrögzött túlígérő Boris Johnson abban bízik, hogy a vesztegzár az oltási program sikeres előrehaladásával az iskolák február közepi szünete végére enyhülhet. Michael Gove, a kormány munkáját összehangoló kabinetiroda vezetője kedd reggeli interjúiban nagyobb óvatosságra intett. "Óriási kihívásnak" nevezte, hogy márciusra be tudják adni az első adag oltást a legveszélyeztetettebb 13,2 millió embernek és elteljen a legalábbis részleges immunitáshoz szükséges két hét. Mindeddig európai rekorddal felérő egymillió ember kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcinát. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca közös, ugyancsak jóváhagyott oltóanyagát a hét második felétől vezetik be és az egészségbiztosító a kettőből együtt heti kétmillió adagot készül a lakosság karjába nyomni, hogy azután a megerősítő dózist 12 héttel később kapja meg. Ahogy ezt Boris Johnson egykori munkaadója, a The Daily Telegraph keddi vezércikke írja, a kormányfő "egész hitelét kockára tette" az oltási program teljesítésével kapcsolatban, így az ország számára "világosan és szamon kérhetően", rendszeres adatszolgáltatással kell bizonyítania, hogy "kivezeti az embereket a pokolból".