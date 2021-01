Több mint ötven demokráciapárti aktivistát vettek őrizetbe Hongkongban

Ismert személyiségek, volt törvényhozók is vannak az érintettek között, többségük ellen „felforgatás" gyanújával indult eljárás.

Több mint ötven demokráciapárti aktivistát vettek őrizetbe szerdán Hongkongban a pekingi központi vezetés által tavaly bevezetett nemzetbiztonsági törvény megsértése miatt – jelentette a helyi média. Ismert személyiségek, volt törvényhozók is vannak az érintettek között, többségük ellen „felforgatás” gyanújával indult eljárás. A Demokrata Párt arról számolt be, hogy a szervezet több tagját, volt vezetőjét is őrizetbe vették, amiért tavaly előválasztást rendeztek az azóta már elhalasztott törvényhozási választások előtt. Peking törvénytelennek, illetve „súlyos provokációnak” minősítette az előválasztást, amelyen mintegy 600 ezren vettek részt. Sajtóhírek szerint eddig ez a demokratikus ellenzéki erők elleni legsúlyosabb fellépés az éles nemzetközi bírálatok kiváltó, tavaly júniusban hatályba lépett jogszabály alapján. Az egyebek mellett „a lázadást, elszakadási törekvések hangoztatását és felforgató cselekményeket” tiltó törvény jórészt felszámolta a demokráciapárti tüntetéseket Hongkongban, a tiltakozásokban részt vevők elleni megelőző rendőri fellépés pedig új normává vált. Szakértők szerint ezen jogszabállyal lényegében felszámolták Hongkong autonómiáját, amelyet Pekingnek ötven évig kellett volna garantálnia az 1997-ben visszatért volt brit gyarmat számára. Számos hongkongi másként gondolkodó menekült a kínai anyaállamtól 1949-ben elszakadt, demokratikus Tajvanra.