A hátukon hoztak le egy túrázót a hegyoldalról a pilisvörösvári rendőrök (videó)

Az ügyészség szerint ebben az esetben „eltúlzottan enyhe” az első fokon kiszabott tíz év fegyházbüntetés.



A Győri Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet megváltoztatását indítványozza abban az ügyben, ahol a fiútestvér a húgát többször megerőszakolta – derült ki az ügyészségi portálon olvasható közleményből. A Székesfehérvári Törvényszék a 2020. október 19-én meghozott ítéletében a vádlottat szexuális erőszak bűntettében, szexuális kényszerítés bűntettében és vérfertőzés vétségében mondta ki bűnösnek, és ezért őt halmazati büntetésül 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte, míg a vádlottat a további 1 rendbeli szexuális kényszerítés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

A nem jogerős ítélet szerint első alkalommal az akkor 20 éves vádlott az akkor még a 12. életévét be nem töltött húgával annak kifejezett akarata és védekezése ellenére büntetőjogi értelemben közösült (a nemi szervek összeértek); második alkalommal az akkor a 12. életévét betöltött húgával annak akarata és védekezése ellenére biológiai értelemben is közösült; harmadik alkalommal pedig a közösülés során teherbe ejtette a sértettet, ami után a sértettnél művi terhességmegszakítás történt.

A másodfokú ügyészség szerint a fiútestvér kétszer is erőszakolt, és a közösülés harmadik alkalommal is a húga akarata ellenére történt, mivel a lányt megfélemlítették a korábbi esetek és az, hogy a vádlott – az esetet megelőzően – többször is bement hozzá, amíg meztelenül volt a fürdőszobában. Az ügyészség szerint ugyanakkor a nem jogerős ítélet tényállása részben hiányos és iratellenes, a részfelmentés okszerűtlen, a cselekmények minősítése részben téves.



„A vádlottal szemben kiszabható szabadságvesztés irányadó középmértéke 13 év 9 hónap” – írták.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint az ügy súlyosságát növeli, hogy a férfi halmazatban követte el a bűncselekményeket, és húgának teherbe ejtése mellett, súlyos lelki traumát is okozott neki. Mindezek alapján a kiszabott fegyházbüntetést az ügyészség „eltúlzottan enyhének” tartja.