Kínai médiaterjeszkedés a balkáni országokban

Donald Trump beszéde után Washington D. C.-ben az amerikai elnököt támogató több ezer emberből többen megrohanták a Capitolium épületét, majd dulakodni kezdtek az útjukat álló szövetségi rendőrökkel – jelentette a Guardian.

Donald Trump hívei szerdán délután betörtek a Capitoliumra. A bukott elnök által Washingtonba hívott, több tízezres tömeg körülvette a törvényhozást és az erkélyekre felmászva behatolt az épületbe. A honatyák felfüggesztették az elnökválasztás eredményének véglegesítését és irodáikban barikádozták el magukat. A Capitolium rendőrsége fegyvert húzva védi az üléstermeket a részben szintén felfegyverzett tömegtől. Trump nem szólította fel híveit a távozásra, csupán annyit írt nekik, hogy ne támadják meg a rendőröket.



A képviselőház és a szenátus ülését is fel kellett függeszteni, több televízió szerint a hatóságok könnygázt is bevetettek a több száz, a jelenlegi amerikai elnököt támogató tüntető ellen. A CNN szerint kiürítettek két hivatali épületet, de nem a tüntetés, hanem egy gyanús csomag miatt, amiről kiderült, hogy ártalmatlan volt. Az események miatt a elrendelték Capitolium zárlatát, senki sem mehet se ki, se be, Washington polgármestere pedig kijárási tilalmat vezetett be helyi idő szerint 18 órától reggel 6-ig. A szenátus és a képviselőház közös ülését vezető Mike Pence alelnököt evakuálták, és később a képviselőket is. A CNN jelentése szerint a capitoliumi rendőrség a washingtoni rendőrség és más, a fővárosban bevethető rendőri erők segítségét kéri ahhoz, hogy kiverhessék a tüntetőket az épületből és a környékéről. A nyilvánvaló választási vereségét még mindig tagadó Trump hívei egy fakeresztet is felállítottak az épület előtt. A botrány a távozó elnök „ideges, csalódott beszéde” után tört ki. Donald Trump fia egyébként elítélte a Capitoliumot megrohamozókat, ahogy később maga az elnök a Twitteren maga is „nyugalomra intette” a híveit.



I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

A CNN arról adott hírt, hogy több rendőr is megsérült, és közülük egy embert kórházba is kellett szállítani. Trump kivezényelte a Nemzeti Gárdát a rend visszaállítására. A BBC szerint a Capitolium rendőrsége őrizetbe vett néhány tüntetőt, akik közül páran betörtek a Szenátus termeibe. A Szenátus demokrata vezetője, Chuck Schumer és a házelnök, Nancy Pelosi közös közleményükben azt kérik Trumptól, hogy szólítsa fel híveit: hagyják el aznnal a Capitolium előtti teret. Több újságíró és politikus is arról tweetel, hogy Donald Trump Twitter-fiókját fel kéne függeszteni. A New York Times Magazine egy riportere, Nikole Hannah-Jones például azt kérdezi: "Miért engedik meg még mindig Trumpnak, hogy tweeteljen?" A jelenlegi elnök volt kommunikációs igazgatója, Alyssa Farah pedig azt írja: "Ítéld el ezt most, @realDonaldTrump – te vagy az egyetlen, akire hallgatni fognak."

Donald Trump beszéde lehetett a „gyúanyag” Fotó: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via AFP

Az Euronews hírügynökség élőben tájékoztat az eseményekről:

Joe Biden megválasztott amerikai elnök beszédet tart az eseményekről. "Egy elnök szavai számítanak"(...) "Felszólítom Donald Trump elnököt, hogy azonnal mondjon tévébeszédet, teljesítse esküjét, és tartsa be az alkotmányt!"(...) "El vagyok keseredve, hogy az amerikai demokrácia ilyen sötét pillanatához érkezett." Donald Trump leköszönő amerikai elnök arra szólította fel az embereket ismét, hogy menjenek haza. A CNN szerint egy nőt mellbe lőttek a washingtoni Capitolium épületében szerdán a Donald Trump elnököt támogató tüntetők behatolása közben. Egyelőre nem világos, hogy a nőt milyen körülmények között érte lövés, és hogy milyen állapotban van. Boris Johnson brit miniszterelnök elítélte a Capitolium ostromát, azt gyalázatosnak nevezve, egyúttal békés hatalomátadásra szólított fel.