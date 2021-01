Félmillióan nem tudják rendesen kifűteni otthonaikat Magyarországon

Tóth Bertalan szerint a jogállamot nem lesz könnyű helyreállítani, de egy jobb országot/életet már egy tisztességes költségvetéssel is lehet teremteni.

Ha nem változnak meg a jelenlegi szabályok, akkor a közös listát állító és közös kormányzásra készülő demokratikus erők nem olvadnak fel egyfajta választási pártban – tette világossá az ATV Egyenes beszéd című műsorában Tóth Bertalan, hogy „technikai szempontból” mit jelent az ellenzéki együttműködés. Az MSZP társelnöke szerint azonban most nem technikai, hanem tartalmi szempontokra koncentrálnak: a kedden (a pártelnökök által) szignált dokumentum egy olyan értéknyilatkozat, ami alapján választási programot lehet fogalmazni – az MSZP-s politikus reményei szerint ebből kerekedhet ki a kormányprogram. Az alapérték-nyilatkozat esetében nincs pardon, azt minden jelöltnek (aspiráljon képviselőnek vagy miniszterelnöknek) el kell fogadnia, ha indulni akar az előválasztáson – függetlenül attól, hogy melyik párt vagy éppen civil szervezet tagjáról van szó. Ugyanis Tóth Bertalan szerint a programalkotást és a jelöltállítást egyaránt társadalmasítani szeretnék, az ellenzék ugyanúgy keresi a kapcsolatot a civilekkel, ahogy azok a demokratikus pártokkal. Ami a konkrétumokat illeti, a különböző témáknak (lásd: oktatás, egészségügy stb.) vannak ugyan ügygazdái, de mivel formáció szakértői részt vesznek a program kidolgozásában, az közös termék lesz. Nem vitás, az egyik alapvető kérdés, hogy miképp lehet közösen kormányozni, hogy lehet boldogulni egy hatalomváltás után például csak a kétharmados többséggel módosítható Alaptörvénnyel. Az MSZP társelnöke mindenesetre optimista, és nem az alkotmányra céloz, hanem a költségvetésre, amit egyszerű többséggel fogad el az Országgyűlés. Márpedig a büdzsé alakításával sok/sok állami-társadalmi célját megvalósíthatja egy új kabinet. A legfontosabb, figyelmeztetett a szocilista politikus, hogy a kormányzás az emberekről szóljon, és ne egy állampárt, egy oligarcha-hálózat kiszolgálásáról. Azt, hogy a jogállam helyreállítása kétharmados felhatalmazás nélkül nagyon nehéz, Tóth Bertalan nem kétli, hiszen megkerülhetetlen posztokon – lásd: a jegybank elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság tagjai – olyanok ülnek, akik az orbáni hatalomtól kapták mandátumukat. Az MSZP társelnöke szerint nem véletlen, hogy a most aláírt megállapodás első pontja a társadalmi béke megteremtése. „Nagyon-nagyon bízom benne, hogy a Fidesz elfogadja, ha a választók másképp döntenek. Lehet, hogy idealista vagyok és túlzottan optimista, de hiszem, hogy azoknak, akik most tisztséget viselnek, alkalmazkodniuk kell egy új helyzethez. Már csak azért is, mert jogállamot nem lehet úgy helyre állítani, hogy túllépünk a jogállami eszközökön, azaz nem jogállami eszközökkel akarjuk végrehajtani az elszámoltatást, a felelősségre vonást. Ha ezt tennénk, akkor akkor miért is harcolnánk?”