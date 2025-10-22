Egy budapesti technikumból hazaküldték a gyerekeket, egy másik iskolában pedig már múlt héten szóltak a szülőknek, hogy az őszi szünetig nem lesz tanítás, mert meghibásodott a fűtési rendszer.
A szülők vittek volna szakembert, de nem kaptak rá engedélyt. Egyes osztályok óráit más tantermekbe kellett áthelyezni.
Évente egy kisvárosnyi ember idő előtti halálát, és egymillió megbetegedését okozza a légszennyezés, amelynek egyik oka, hogy a legszegényebb településeken ilyenkor télen szinte mindent eltüzelnek, ami éghető.
A katalán főváros a szabadtéri étkezések terén Európa egyik legnépszerűbb célpontja. A télen használt kültéri fűtőtestek igen környezetszennyezőek, ezért mostantól tilos ilyeneket kihelyezni.
A közös képviseletet ellátó önkormányzati cég közölte, a gázszolgáltatás mindkét érintett épületben helyreállt, „a lakások időbeni bekapcsolhatóságát a lakáson belüli szükséges munkálatok elkészülte határozza meg”.
A kórház vezetése reméli, hogy a probléma hamarosan megoldódik.
Már dolgoznak a helyreállításon.
Azokat, akiknek az állapota lehetővé tette, kezelőorvosuk javaslatára hazabocsátották, egyes betegeket pedig más osztályokra helyeztek át.
Amíg a javítás tart, az ellátást más kórházak veszik át. Azokat a betegeket, akiknek az állapota ezt engedte, hazaküldték.
Fűtés nélkül nem tart ki a speciális fóliából álló, több milliárdért elkészült tetőszerkezet.
Plusz takarókkal és hősugárzókkal veszik fel a küzdelmet a hideg ellen.
Bár a BM tájékoztatása szerint ilyen korlátozásokra idén nem kell készülni, a vonatkozó kormányrendelet még mindig hatályban van.
Lelassította a német alkotmánybíróság a vitatott fűtési törvény elfogadásának folyamatát, de ez még nem jelenti azt, hogy a jogszabály ne lépne életbe jövő évtől.
Miközben a települések többségének gondot okoz a rezsiszámlák kifizetése, Magyarországon évente 13 ezer ember idő előtti elhalálozását okozza a döntő részt fűtésből eredő magas szállópor-koncentráció.
A gyakorlatilag fideszes irányítás alatt álló felsőoktatási intézmények élhetnek a lehetőséggel, a többiek úgy tűnik, nem.
Harmincezer forintos egységáron minden arra jogosult háztartás tíz köbméter tűzifát vásárolhat az állami erdészetektől. Az energiaválságot valóban megszenvedő családok, egyedülálló idősek ezt nem tudják kifizetni.
A farkaslyuki meddőhányó gödreiből kézzel, kapával szedik ki a sáros szenet a rászorulók, hogy fűteni tudjanak. Elkísértünk "guberálni" egy ózdi romát.
Az elemzéshez az épületek fűtésére vonatkozó, időjárásfüggő energiafogyasztás egy mutatóját, az úgynevezett fűtési foknapok alakulását használták fel, a múlt század elejétől napjainkig.
A határozat nyomán elindult projektnek négy szakasza lesz; a most zajló, első fázisban, május 31-ig a beruházási tervet kell elkészíteni.
A Belügyminisztérium kérdőívben méri fel, hány iskola tudna így fűteni.
Korábban a fatüzelés felől érdeklődtek a tankerületeknél.
És amúgy is, 2022-t írunk, a jelen időszak a mindent átformáló digitalizáció korszaka is egyben.
Egyre több sportlétesítmény is takarékossági intézkedésekre kényszerül.
Hiába lehet hatósági áron háztartásonként tíz erdei köbméter fát venni, a legtöbb erdészetnél csak mostanában kezdik a kitermelést. Így vagy egyáltalán nincs készlet a telepeken, vagy csak rossz fűtőértékű hengereket lehet vásárolni.
Pedig a fűtéskorlátozással kapcsolatos kormányrendelet nem vonatkozik a jegybankra.
Meleg János elnök szerint már most látszik, amennyiben a kormány nem változtat ezen a szigorú kötelezettségen, tömeges betegállománnyal kell számolni a vasutasok körében.
Ennek kivédését illetően ugyanakkor a többség még bizonytalankodik - összegezhetők a tegnap közzétett különböző közvélemény-kutatások eredményei.
A Lánglovagok nevű szakmai portál birtokába jutott katasztrófavédelmi utasítás szerint azonnali hatállyal megtiltották az alternatív fűtőeszközök használatát. Szerintük a kormány és a katasztrófavédelem intézkedése felveti az Alaptörvény megsértését is.
Az rejtély, ez pontosan hány fokot jelent.
Nem vett részt a fűtési rendelet megalkotásában.