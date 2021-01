Donald Trump hívei berontottak az amerikai törvényhozás épületébe (videó)

Donald Trump beszéde után Washington D. C.-ben az amerikai elnököt támogató több ezer emberből többen megrohanták a Capitolium épületét, majd dulakodni kezdtek az útjukat álló szövetségi rendőrökkel – jelentette a Guardian.

Donald Trump hívei szerdán délután betörtek a Capitoliumra. A bukott elnök által Washingtonba hívott, több tízezres tömeg körülvette a törvényhozást és az erkélyekre felmászva behatolt az épületbe. A honatyák felfüggesztették az elnökválasztás eredményének véglegesítését és irodáikban barikádozták el magukat. A Capitolium rendőrsége fegyvert húzva védi az üléstermeket a részben szintén felfegyverzett tömegtől. Trump nem szólította fel híveit a távozásra, csupán annyit írt nekik, hogy ne támadják meg a rendőröket.



A képviselőház és a szenátus ülését is fel kellett függeszteni, több televízió szerint a hatóságok könnygázt is bevetettek a több száz, a jelenlegi amerikai elnököt támogató tüntető ellen. A CNN szerint kiürítettek két hivatali épületet, de nem a tüntetés, hanem egy gyanús csomag miatt, amiről kiderült, hogy ártalmatlan volt. Az események miatt a elrendelték Capitolium zárlatát, senki sem mehet se ki, se be, Washington polgármestere pedig kijárási tilalmat vezetett be helyi idő szerint 18 órától reggel 6-ig. A szenátus és a képviselőház közös ülését vezető Mike Pence alelnököt evakuálták, és később a képviselőket is. A CNN jelentése szerint a capitoliumi rendőrség a washingtoni rendőrség és más, a fővárosban bevethető rendőri erők segítségét kéri ahhoz, hogy kiverhessék a tüntetőket az épületből és a környékéről. A nyilvánvaló választási vereségét még mindig tagadó Trump hívei egy fakeresztet is felállítottak az épület előtt. A botrány a távozó elnök „ideges, csalódott beszéde” után tört ki. Donald Trump fia egyébként elítélte a Capitoliumot megrohamozókat, ahogy később maga az elnök a Twitteren maga is „nyugalomra intette” a híveit.



Donald Trump beszéde lehetett a „gyúanyag” Fotó: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via AFP

Az AP hírügynökség élőben tájékoztat az eseményekről: