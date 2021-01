Karácsonyék nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz

Kórházban 5 387 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen.

Újabb 3 068 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 334 836-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 127, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 325-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma technikai okok miatt változatlan a tegnapi naphoz képest, 179 541, a gyógyultak legfrissebb adatait holnap közlik. Az aktív fertőzöttek száma 144 970. Kórházban 5 387 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 21 627-en vannak, a mintavételek száma 2 774 915-re nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (63 438) és Pest megyében (41 880) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (19 225), Hajdú-Bihar (19 205) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (18 884). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (6702).

Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig három szállítmány Pfizer-vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé. A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre. A mai napon megkezdődik négy nagylétszámú idősotthonban is a védőoltás. Budapesten a Pesti úti idősotthonban, az Olajág idősotthonban, valamint egy pécsi és egy miskolci idősotthonban. A következő hetekben újabb vakcina-szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is. Emlékeztettek arra, hogy szerdán újabb vakcina kapta meg az európai forgalombahozatali engedélyt. Ezért a Pfizer-vakcina mellett hamarosan a Moderna-vakcina is elérhető lesz az EU tagállamaiban, így Magyarországon is.