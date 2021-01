Rendőrségi vizsgálat indulhat Orbán Viktor apjának cége ellen

Hidegre is készülni kell, helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.

Kezdetben még inkább borult lesz az ég, szombaton viszont az ország nagy részén kisüt a nap. Pénteken a Dunántúlon, míg vasárnap délebbre várható csapadék: akár havas eső, hó is. Ezzel együtt hidegre is készülni kell, helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Dunántúlon zártabb, míg északkeleten szakadozottabb lehet a felhőzet, ott pár órára a nap is kisüthet. A Dunántúlon többfelé várható gyenge csapadék: nyugaton, északnyugaton hó, délnyugaton havas eső, eső is lehet. A leghidegebb órákban mínusz 6 és plusz 1, napközben 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Szombatra virradóra nagyobb területen képződhet (zúzmarás) köd, amelynek egy része napközben is tartósan megmaradhat. Az ország nagyobb részén viszont több órára kisüt a nap, majd késő délutántól dél felől megnövekszik a felhőzet. A tartósan borult területeken hószállingózás lehet. A minimumhőmérséklet általában mínusz 7 és 0 fok között valószínű. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak, a tartósan borult részeken maradhat hidegebb az idő. Vasárnap dél felől tovább növekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, északon van esély szűrt napsütésre. A déli országrészben van nagyobb esély hószállingózásra, havazásra, havas esőre, délkeleten akár esőre is. Észak felé haladva csökken a csapadék kialakulásának esélye. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között várható.