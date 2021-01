Csúcsra járatja a digitális kompetenciákat életrajzában egy román képviselő

A csodaszer beszerzésére naponta legalább 30 perc szabadban levés szükséges.

A járvány kitörése és a vele járó korlátozások bevezetése óta világszerte rengetegen fedezik fel (újra) a természet erejét: többen járnak kirándulni, látogatják a nemzeti parkokat, nőtt a túrázás népszerűsége is. Egyre több kutatás jut arra az eredményre, hogy a természettel való (újra)kapcsolódásnak számos előnye lehet – írta a webmd.com nyomán a HáziPatika . John Norcross pszichológus professzor és kutatótársai szerint az „N-vitamin-készletünket” (N, mint nature, azaz természet) úgy tölthetjük fel, ha 30 percet töltünk a szabadban. Ez lehet erdő vagy más zöld környezet, például egy park, de a vízi vagy vízparti környezetnek is hasonló jó hatásai lehetnek. Egy brit felmérésben azok, akik hetente legalább 120 percet töltenek a természetben, jó egészségről és jó közérzetről számoltak be. Egy másik tanulmány szerint sokkal jobb lett a hangulata annak a 60 felnőttnek, akik 15 percet sétáltak egy bambuszerdőben, annál, mint amikor városi környezetben gyalogoltak ugyanennyit. A szabadban végzett mozgás a testre és a lélekre is pozitívan hat. Mint a gyaloglás pozitív hatásairól megírtuk , a jó levegőn végzett mozgás örömöt okoz, a termelődő boldogsághormon, az endorfin pedig oldja a stresszt, „simítja” az idegrendszert, csökkenti a haragot és a dühöt, hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez és javításához, ezáltal pedig a fertőzések megelőzéséhez.