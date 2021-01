Kidobja Trumpot a Facebook

A 24 órás kitiltás immár határozatlan időre szól.

Mark Zuckerberg döntését csütörtök délután jelentette be, mely szerint a leköszönő amerikai elnök korábbi, egynapos kitiltása a Facebookról most már határozatlan időre szól. Mindezt a legnépszerűbb közösségi oldal feje azután jelentette be, hogy Trump beszéde után hívei betörtek a Capitolium épületébe, aminek során négyen életüket veszítették.

"Az elmúlt 24 óra sokkoló eseményei egyértelműen megmutatják, hogy Donald Trump elnök a hivatalban töltött hátralévő idejét arra kívánja felhasználni, hogy aláássa a békés és törvényes hatalmi átmenetet közte és utódja, Joe Biden között."

Zuckerberg közleményében kitért arra is, hogy a távozó elnök nem ítélte el egyértelműen a történteket, inkább elnéző volt a tüntetőkkel szemben. Az erről szóló bejegyzéseket el is távolították az oldalról. A Facebook atyja megjegyezte, az elmúlt években megengedték Trumpnak, hogy saját szabályainknak megfelelően használja a Facebookot. "Azért tettük ezt, mert úgy véljük, a nyilvánosságnak joga van a lehető legszélesebb körben hozzáférni a politikai megnyilvánulásokhoz, legyenek azok bármennyire is vitatottak."