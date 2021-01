Trump azonnali felmentésére szólított fel Nancy Pelosi

Steven Sund január 16-i hatállyal távozik. Az AP hírügynökség úgy tudja, három nappal az ostrom előtt segítséget ajánlott a Pentagon.

Lemond tisztéről a Capitolium rendőrségének főnöke, Steven Sund január 16-i hatállyal a kongresszus épületének szerdai ostroma, illetve annak sikertelen megakadályozása miatt – adta hírül pénteken az AP.



Az amerikai hírügynökség értesülése szerint Sund már megírta lemondólevelét.

A lépésre Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke szólította fel, de többek közt a Capitolium rendőri szakszervezetének vezetője is szorgalmazta, hogy Sund lemondjon.

Segítséget ajánlott a Pentagon

Az AP egy védelmi tisztségviselőre és két további, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva arról is beszámolt: az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon három nappal a szerdai ostrom előtt segítséget ajánlott fel a Capitolium őrségének, ám az elhárította. A Pentagon konkrétan azt kérdezte a Capitolium rendőrségétől, hogy szüksége van-e a nemzeti gárda támogatására, a válasz azonban nemleges volt.



A kongresszusi épületet és a képviselőket, továbbá munkatársaikat védő őrség csupán tüntetésre készült fel, nem pedig zendülésre – mondták az AP-nek forrásai.

Egyelőre nem tudni, hogy szerdán hányan voltak szolgálatban a Capitolium rendőrségének 2300 embere közül. A testület tagjai igen jól képzettek tömegrendezvények biztosításában is. Az AP megjegyzi, hogy a „kongresszusi” rendőrség annak ellenére utasította el a Pentagon felajánlását, hogy hetek óta voltak jelek, melyek előrevetítették, hogy január 6-án, Joe Biden leendő elnök kongresszusi szavazatainak megerősítésekor erőszakba torkolhatnak az események.



„Minden vádlehetőség terítéken van”

Washington D. C. szövetségi főügyésze közölte: „minden vádlehetőség terítéken van”, köztük a szervezett lázadás is a Capitoliumot szerdán megostromlók, az épületbe betörők ellen. Michael Sherwin elmondta, hogy összeesküvéssel szervezett zendülés, felkelés, garázdaság, lopás, jogtalan behatolás egyaránt szerepel a szóba jöhető vádak között azokkal szemben, akiket őrizetbe vett a rendőrség szerdán és csütörtökön. A főügyész közölte, hogy a Capitolium rendőri testületének tagjait is kihallgatják tanúként, és ha bebizonyosodik, hogy bűnrészesek voltak, akkor felelősségre vonják őket. Erre a kijelentésre az adott okot, hogy – kamerák felvételei alapján – néhány rendőr együtt fotózkodott az épületbe betörő lázongókkal, Donald Trump leköszönő elnök feltüzelt híveivel. Ami a lopás vádját illeti, Sherwin felfedte, hogy elektronikus eszközök tűntek el képviselők irodáiból, olyanok, amelyek kikerülése ráadásul nemzetbiztonsági veszélyt jelenthet. Az őrizetbe vettek száma megközelíti a százat, és további őrizetbe vételek várhatók.



„Elfogadhatatlan, ami történt”

Szerda este Donald Trump elnök több száz híve erővel behatolt a Capitolium épületébe , és végül – mégis – a nemzeti gárda segítségével csak több óra alatt sikerült őket eltávolítani az épületből. Az összetűzésben négy ember életét vesztette . Az ostrom előtt Trump egy washingtoni gyűlésen mondott beszédében feltüzelte híveit, egyebek közt ismét azt állította, hogy csalás miatt veszítették el a választást.

Csütörtökön Kayleigh McEnany, Trump szóvivője közölte: a Fehér Ház egyhangúlag elítélte a Capitolium ostromát, a törvénysértőket pedig felelősségre kell vonni.



„A lehető leghatározottabban elítéljük (a történteket), mi, az elnök és adminisztrációja. Elfogadhatatlan, ami történt, és a törvény megszegőit a törvény teljes erejével felelősségre kell vonni. Akik a Fehérházban dolgoznak, azon munkálkodnak, hogy biztosítsák a hatalom zökkenőmentes átadását. Most annak van az ideje, hogy Amerika ismét eggyé váljon” – mondta a szóvivő a sajtótájékoztatón.

A Reuters hírügynökség megjegyzi, hogy az eseményen nem volt lehetőség kérdéseket feltenni.