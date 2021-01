Előbb kijelölnek, csak aztán kérdezik a háziorvosokat

Újabb 2907 fertőzöttet azonosítottak az országban, és meghalt 115 Covid-beteg az elmúlt 24 órában.

Az Operatív törzs péntek reggeli jelentése szerint 42 549 egészségügyi dolgozót oltottak be eddig a koronavírus elleni vakcinával – közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Tegnap elkezdődött az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak beoltása. Orbán kijelentette, hogy szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az oltások biztonságosak, és ő maga is be fogja oltatni majd magát.

Közölte, hogy a korlátozó intézkedéseket február elsejéig meghosszabbítják. A középiskolákban is marad az online oktatás, február elején meglátják a többit annak függvényében, „hogy állunk”.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár csütörtökön jelentette be , hogy az új vírusmutációra is tekintettel az óvatosság mellett döntöttek, ezért az Operatív törzs azt javasolja a kormánynak, hogy január 11. után is folytatódjon a digitális tanrend a középiskolákban és a szaknevelésben. Döntést péntekre ígért. Orbán Viktor ismertette a friss járványügyi adatokat. Elmondta, hogy az Operatív törzs péntek reggeli adatai szerint

kórházban ma 5907 embert kezelnek koronavírus-fertőzéssel, lélegeztetőgépen 372 ember van. Újabb 2907 fertőzöttet azonosítottak az országban, és meghalt 115 Covid-beteg.

Úgy fogalmazott, hogy most már csak karnyújtásnyira van a győzelem, méghozzá a végső győzelem, ez pedig a vakcina.

– Nem várni, hanem szerezni kell vakcinát, és minden bejáratott oltóanyagra le kell csapni, ezért tárgyalunk az izraeliekkel, a kínaiakkal és az oroszokkal is – állapította meg.

Hozzátette, hogy van olyan ország, ahol sokat gyártanak, de nem engednek ki addig az országból vakcinát, amíg be nem oltották a lakosságot, amit nehéz nehezményezni. Arra a kérdésre, hogy hol vannak az európai gyártók és vakcinák, azt felelte, hogy ezt a kérdést majd Brüsszelben feltesszük. Beszélt az oltási tervről . Arra alapozva készítették, hogy azokat kell először beoltani, akik belehalhatnak a vírusfertőzése, akik a legnagyobb veszélyben vannak. Ezek a krónikus betegek és az idősek. Úgy véli, hogy ha őket sikerült beoltani, akkor megtettük, amit kellett. Leszögezte azonban, hogy most nem tudunk mindenkit beoltani, akinek a vírus elveheti az életét, ezért kell az intézkedéseket betartani. – Hányszor leírták ezt az egészségügyet? – kérdezte. Pedig az a benne dolgozó emberek munkájától függ, és az egészségügyi dolgozók rengeteg ember életét mentették és könnyítették meg. Példaként említette, hogy az oktatás is gyorsan át tudott állni a digitális rendre, pedig az oktatás minőségét is gyakran kifogásolták itthon. Úgy fogalmazott, hogy rendezettséget kell mutatnunk, és Európában kiemelkedő az az összefogás, amit Magyarország mutat. Ahogyan az ország küzd, az elismerésre méltó. Nagy Katalin műsorvezető felvetette, hogy folyamatosan támadják az országot Brüsszelből is, amiért az orosz vakcináról tárgyal Magyarország. Orbán Viktor látja a frusztrációt azzal kapcsolatban, hogy egyelőre nincs elég vakcina. Elismerősen beszélt arról, hogy a britek nem az Európai Unióra bízták, hanem maguk kezdtek tárgyalni a vakcinákról. Kifejtette, hogy csak azokat a jogköröket kell átadni Brüsszelnek, amikben biztosak vagyunk, hogy ott jobban kezelnék, mint mi magunk. Van, amit Brüsszelen keresztül kell kezelni, és van, amit nemzeti alapon. Kijelentette, hogy sokkal több mindent kellene nemzeti alapon kezelni, és jogköröket kellene visszaadni a tagállamoknak. Szerinte a baloldal nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy százezrek veszítették el munkájukat a vírus miatt. Orbán Viktor szerint a valóság az, hogy 4 496 ezer ember dolgozik most, ez pedig 26 ezerrel kevesebb, mint a válság előtt volt, tehát

az elvesztett munkahelyek száma 26 ezer.

– Aki mást mond, az nem a valóságról, és nem a valóságos életről beszél – jegyezte meg. Kijelentette, hogy ez minősíti a válságkezelés eredményességét, és nagyon kevés ország van a világon, amely úgy vitte át a gazdaságát a válságon, hogy 4,5 millió munkahelyből 26 ezret veszített el. Szerinte nem csak pótolják az elvesztett munkahelyeket, de újakat is teremtenek, és hatalmas beruházásokat ígért. Azt akarja, hogy egy kiemelkedően jó év legyen a magyaroknak a 2021-es év, és úgy látja, „ennek az esélye valóságos”. Nagy Katalin erre reagálva megjegyezte, hogy turizmus jelenleg nincsen, és gyakori az a kérdés, hogy miért kell a beruházásokat támogatni. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy ő a beruházásokban hisz, különösen akkor, ha 26 ezren veszítették el a munkájukat.

– Amennyiben valóban százezrek veszítették volna el, ott valóban kellene bértámogatást adni – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a vállalkozások tudnak munkát adni, ezért azokat kell segíteni beruházásokkal, mert a beruházások meghozzák az eredményt. Ezért Magyarországnak rendkívül jó esélye van arra, hogy a 2021-es évet sikeresnek minősítsük végül. Elismerte, hogy az eredményességet befolyásolja, hogy a korlátozásokat mikor tudjuk feloldani, ez viszont a vakcinától függ, vagyis az a 2021-es év gazdasági eredményességét is befolyásolja. Az amerikai elnökválasztásról és a Capitoliumban történtekről azt mondta, hogy részvétet nyilvánít az elhunytak családjainak. A politikai szempontról elmondta, hogy nem szeretjük mi sem, ha „minket minősítgetnek”, ez most az amerikaiak dolga, nekik kell megoldaniuk. Úgy fogalmazott, hogy ő egy olyan ország miniszterelnöke, ami ismeri ezt a problémát, majd a baloldal felelősségéről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a baloldal Magyarországon is próbálkozott erőszakkal, amikor rendőrökkel kellett védeni a Parlamentet a baloldali tüntetőktől. Akkor szerinte a magyar rendőrök kiválóan teljesítettek, és általában véve is jól teljesítenek. Van egy menetrend, hogy melyik gyártó mennyi vakcinát hoz Magyarországra. Ezek nem boldogító számok, hanem kicsi számok. – Az biztos, hogy ha csak ezekre a nyugati vakcinákra támaszkodunk, akkor még hónapokig fenn kell tartani a korlátozásokat – szögezte le. Ezt a folyamatot álláspontja szerint akkor lehet felgyorsítani, ha egyéb – például orosz, kínai – vakcinákról is tárgyalunk.