Deutsch Tamás lemondott alelnöki tisztségéről

A volt olasz populista belügyminiszter kézivezérléssel irányítja Lombardiát, mivel a párttársa által irányított régióban újra drámai a járványhelyzet.

Matteo Salvini, a jobboldali populista Liga elnöke sem tagadhatja, hogy 2020 nem a az ő éve volt. Nem is csak azért, mert nem valósította meg a nagy álmot , a Giuseppe Conte vezette kormány megbuktatását. Valahogy semmi sem jött be neki. A politikai széljárás nem úgy alakult, a nagy populista áttörés elmaradt. A kormány túlélte a különböző regionális választásokat, Conte pedig politikai tőkét tudott kovácsolni a koronavírus-járvány kezeléséből. Salvini viszont, különösen a járvány első hulláma alatt, ellentmondásos üzenetek sorát küldte, így a Liga egy év alatt elvesztette támogatóinak majdnem az egyharmadát. A vezér személyes varázsa sem a régi, a jobboldalon sokan hitelesebbnek tartják Giorgia Melonit és szintén populista pártját, az Olaszország Fivéreit. Más szempontból sem volt sikeres a tavalyi éve. Két eljárás is indult ellene, mert még belügyminiszterként nem engedett kikötni menekülteket szállító hajókat Itáliában. A felsőház tavaly mentelmi jogának felfüggesztése mellett döntött, s amennyiben bűnösnek találják – egyebek mellett hatalommal való visszaélés miatt –, akár 15 éves börtönbüntetésre is ítélhetik. A törvények szerint akkor is több évre fel kellene függesztenie politikai szerepvállalását, ha elsőfokon legalább két évet kapna, így nem maradhatna a jobboldal vezetője sem. Bízhat azonban abban, hogy – amint a Silvio Berlusconi volt kormányfővel szembeni korábbi eljárásoknál is tapasztalhattuk – az olasz igazságszolgáltatás malmai nagyon lassan őrölnek. Ezt jelzi, hogy már többször elnapolták az úgynevezett szicíliai miniszteri bíróság meghallgatásait. Legutóbb hétvégén kellett volna megjelennie a bírák előtt, de ezt az ülést is elnapolták, méghozzá március 20-ra, mivel az ügyet érintő fontos dokumentumot olaszra kell fordítani és ez „roppant időigényes munka”. Igaz, a jelenlegi koalíció legkisebb tömörülése, az Italia Viva nyughatatlan elnöke, Matteo Renzi volt miniszterelnök bármikor megteheti a jobboldalnak azt a szívességet, hogy felrobbantja a koalíciót, de talán maradt benne annyi politikai érzék, hogy felmérje: ezzel politikai öngyilkosságot követne el. Egy előrehozott választás esetén valószínűleg saját pártja sem jutna be a parlamentbe. Mindenesetre az olaszok több mint negyven százaléka azt várja, hogy tavaszig szétesik Conte koalíciója. Salvini számára azonban 2021 sem indult valami szerencsésen. Lombardia már a járvány első hullámában is a legrosszabbul teljesített az olasz régiók közül, s ez most a második hullámban sincs másként, ami egyértelmű párttársa, a régiót irányító Attilio Fontana felelőssége. Salvini már nem akarja ölbe tett kézzel figyelni a régiós elnök szerencsétlenkedéseit, ezért Lombardiát kézi vezérléssel kezdte el irányítani a Liga pártközpontjából. Fontana feje felett döntve – Berlusconival szövetkezve – elrendelte a tartományi kormány átszervezését. Ez kései beismerése annak, hogy a Liga megbukott a lombardiai válságkezelés során. Bár a járvány kitörésekor számos elismeréssel illették a helyi egészségügyet, ám a kórházak hetek alatt összeomlottak. Kiderült, hogy az egészségügy Liga által támogatott magánosításának oroszlánszerepe volt abban, hogy az olasz régiók közül Lombardiában volt messze a legmagasabb a koronavírus halálos áldozatainak száma. Salvininak azért volt személyesen is nagyon kínos a fejlemény, mert ő maga is tősgyökeres lombardiai, Milánóban született. A kétségbeesést jelzi, hogy a lombardiai egészségügy átszervezését Berlusconi pártja, a Forza Italia politikusára, Letizia Morettire bízzák, egyfajta utolsó lehetőségként. A 72 éves Moretti nem egészségügyi szakember, mindig ott veti be a jobboldal, ahol ég a ház, módszereit azonban igen sokan vitatják. Ő szervezte át az olasz közszolgálati médiumot, a RAI-t úgy, hogy Berlusconi médiaimpériuma, a Mediaset jöjjön ki belőle legjobban. Milánói polgármestersége idején feltúrták a fél várost, de egy sor építkezés leállt , mert Moretti nyugdíjba küldött több, számára kellemetlenné vált építési vállalkozót. „Sikerességére” jellemző, hogy egyetlen városvezetői mandátum után leváltották és hatalommal való visszaéléssel vádolták. Ezt követően az UBI bank elnöke lett, most azonban megint új megbízatást kapott, legfőbb feladata az, hogy megmentse a lombardiai egészségügy privatizációját. Moretti elődje, Giulio Gallera teljes csődöt mondott az északi régió egészségügyi elöljárójaként. Már akkor hozzá nem értéssel vádolták, amikor rá esett a választása, amiben állítólag a maffiának is volt némi szerepe. A fejlemények közismertek, különösen a helyi idősotthonokban haltak meg tömegesen az emberek, s Gallera ellen is eljárás indult. A járvánnyal kapcsolatos lombardiai kontaktkutatást a katasztrofális jelzővel lehetne illetni, ráadásul a régió túl későn rendelte meg az influenzaelleni oltóanyagot. Ami pedig a koronavírus elleni vakcinákat illeti, Galleri itt is hozta a formáját: a tartományban mindeddig alig oltottak be valakit. Miután sokadszorra is bebizonyosodott alkalmatlansága, végre leváltották. Azonban lehet, hogy már túl későn: olasz szakértők szerint a lombardiai egészségügy totális csődje nagyobb veszélyt jelent Salvini karrierjére, mint a pere.