Hamilton szerződés nélkül

Szerdán elrajtol az NHL 2020-21-es szezonja: a koronavírus miatt rendhagyó lebonyolítással, a harmadával rövidebb alapszakasszal.

Három és fél hónap szünet után, a megszokottnál negyed évvel később, magyar idő szerint nem sokkal szerda éjfél előtt a pennsylvaniai klasszikussal – Philadelphia Flyers-Pittsburgh Penguins – elrajtol végre az észak-amerikai jégkorong-bajnokság, az NHL 2020-21-es idénye. Utoljára nyolc esztendeje fordult elő, hogy a világ legerősebb bajnoksága október helyett csak januárban kezdődött, ám akkor a kollektív szerződések miatt borult a szezon, ezúttal viszont a koronavírus szólt közbe. S mivel a 2021-22 bajnokságot a lehetőségek szerint már a megszokott időpontban kezdenék, így értelemszerűen be kellett áldozni a jelen idény egy részét. Így aztán a megszokott 82 meccs helyett 56-szor lépnek jégre a csapatok a májusig tartó alapszakaszban, ráadásul szigorúan területi elvek szerint csak csoporton belül játszanak egymással. Ám a vírus a beosztást is átírta: mivel az Egyesült Államok és Kanada közötti utazás a határzár miatt szinte lehetetlen, így a liga létrehozott egy kanadai csoportot – egyfajta karantént… -, melynek hét tagja a rájátszásig – az első négy jut a playoffba – bizonyosan nem találkozik amerikai csapatokkal. Az amerikai csoportokban a felek nyolcszor játszanak egymás ellen, a kanadaiban legalább kilencszer, s hogy az utazással járó rizikót csökkentsék, jellemzően egy-egy túra során dupláznak a csapatok, azaz két vagy három nap alatt kétszer is megmérkőznek egymással ugyanazon a helyszínen. Ami a szurkolóknak pompás, hiszen komoly meccsdömpinget jelent számukra, a csapatoknak viszont 118 nap alatt kell lezúzniuk 56 összecsapást. A megszokottnál is komolyabb – de attól legalábbis eltérő – struktúra és megterhelés alapból átírhatja az erőviszonyokat, amire ráerősítenek a bajnoki szünet alatti átigazolások. A korábbi szezonokhoz képest legalábbis nagyobb jövés-menés zajlott a csapatok között, főként kapusposzton változott nagyot a mezőny. A kétszeres Stanley-kupa-győztes Matt Murray például Pittsburgh-ből Ottawába költözött, az egyszeres bajnok Braden Holtby Washingtonból Vancouverbe, ahonnét Jacob Markström elment Calgaryba, miután a Falmestől a Minnesota elszipkázta Cam Talbot-t, Szemjon Varlamov pedig Coloradóból a New York Islandershez igazolt. A Chicagóval kétszeres bajnok Corey Crawford ugyan aláírt a New Jerseyhez, ám január 8-án bejelentette, visszavonul, Henrik Lundqvist 15 év után hagyta el a New York Rangerst, s ment el Washingtonba, ám kiderült, az olimpiai- és világbajnok svédre nyitott szívműtét vár. A szurkolók szavazatai alapján a mezőnyjátékosok közül a legnagyobb durranás Taylor Hall buffalói aláírása, noha a 2010-es draft első választottja Edmontonban, a Devilsnél és Arizonában sem váltotta meg a világot. A védők közül nagyot szólt Alex Pietrangelo – St. Louisból Las Vegasba –, Torey Krug – Bostonból St. Louisba – és a 43 éves Zdeno Chara – Bostonból Washingtonba – csapatváltása, a csatárok közül pedig a veteránok, a San José-i Joe Thornton Torontóba, illetve a dallasi Corey Perry Montrealba költözése. Miután a Canadiens rajta kívül Joel Edmundsont és Michael Frolikot is megszerezte, míg klasszisai – Shea Weber, Carey Price – maradtak, így a kanadai csoportban abszolút playoff-esélyes. Persze nagy a konkurencia, hiszen ott lesz a tavalyi pontkirállyal, Leon Draisaitllel, és a szuperklaszis Connor McDaviddel felálló Edmonton, a mind jobban beérő fiataljaival rohamozó Vancouver, az évek óta megbízható Calgary, az 1967 óta Stanley Kupára vágyó, s az idén is jól erősítő Toronto, valamint a holtidényben bevásárló, s poraiból feltámadni látszó Ottawa is. Nyugaton a tavalyi főcsoport-döntős Las Vegas mellett a Colorado és a St. Louis látszik tuti befutónak, a középcsoportban pedig a bajnok Tampa mellett a finalista Dallas és a szenzációs fiatalokra – Sebastian Aho és Andrej Szvecsnyikov – építő Carolina bízhat erősen a rájátszásban. Keleten nagy kérdés, a tavaly nagyon stabil Philadelphia, valamint a Hall mellett a ligaikon Eric Staalt is szerződtető Buffalo mennyire tudja megszorítani a – papíron – favoritokat, a Bostont, a Washingtont, az Islanderst és a Pittsburgh-öt, illetve mennyit segít a Rangersnek a megváltóként várt draftelső, a pazar juniormutatókkal az NHL-be érkező Alexis Lafreniere. Persze a vírus miatt borulhat minden: még el sem kezdődött az idény, de több csapatnál máris fertőzötteket jelentettek, a Dallas például bizonyosan halasztja az első két meccsét. Annyi tehát borítékolható, idén a Stanley Kupáért nem elég az ellenfeleket, a koronavírust is le kell győzni.