361,44 forinton az euró

Az ünnepi vásárlási szezon sem tudta felhúzni a kiskereskedők bevételeit, sőt: a KSH frissített heti monitorában közreadott online kasszaadatok szerint december 1-25. között 2,7 százalékkal kevesebb pénzt hagytak az emberek a boltok pénztáraiban, mint egy évvel korábban. A ténylegesen a kosarakba pakolt áru mennyiségét tekintve még nagyobb lehet a visszaesés, hiszen ezekben az adatokban még nincsen benne az infláció, márpedig a drágulás miatt most ugyanannyi pénzért kevesebb dolgot lehet megvenni. A koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozások, és az azok nyomán visszafogott fogyasztás szinte az egész 2020-as évben rányomta bélyegét a kiskereskedelemre. Az első negyedévben ugyan még 7,5 százalékkal többet vásároltak az emberek, de áprilisban már 10 százalékos visszaesés jött, amit még májusban is 3 százalékos mínusz követett. A nyár első két hónapjában azután nagyjából az előző évivel azonos forgalmat tudtak generálni az üzletek, de augusztustól ismét mínuszba csúszott a boltos világ. Az év első 11 hónapjára így egy erős stagnálást (0,2 százalékos növekedést) mutatott ki a KSH a múlt héten, de a decemberi adatokkal együtt már minden bizonnyal negatívba billent az éves kereskedői mérleg. Ahogyan az márciustól kezdve egész évben jellemző volt, úgy decemberben is csak élelmiszerekre és gyógyszerekre költöttek többet az emberek, és ezen a karácsonyi ajándékozások sem tudtak változtatni. A statisztikában „nem szakosodott boltoknak” nevezett üzletekben a forgalom döntő részét az élelmiszer teszi ki: ezekben 5,8, a különféle élelmiszeres szakboltokban pedig 3,7 százalékkal hagytak több pénzt a vásárlók december 1-25. között. A drágulás miatt azonban a Blokkk.com szakportál szerint ez azt jelenti, hogy 2020 decemberében is nagyjából annyi élelmiszert vettek az emberek, mint 2019 utolsó hónapjában. Az előző hónapok kétszámjeggyel is növekvő gyógyszervásárlási láza pedig alábbhagyott, erre már csak 1,9 százalékkal költöttek többet a vásárlók. A különféle iparcikkek kereskedelme pedig 15-25 százalékos visszaesést mutatott még a közvetlenül a karácsonyt megelőző időszakban is. A „békeidőben” népszerű ajándéknak számító kulturális, szabadidős cikkek kiskereskedeleme például 24,2 százalékkal zuhant. Igaz, a felfutó webáruházas költéseket ez a statisztika nem mutatja. A Blokkk.com számításai szerint a hagyományos iparcikkes boltok decemberben mintegy 70 milliárd forintot bukhattak, vagyis ennyivel eshetett vissza a forgalmuk éves alapon, és ennek a kiesésének a felét pótolhatta a webáruházak megugrása. Mindezek alapján mintegy 30 milliárd forinttal kevesebbet költhettek a vásárlók tavaly decemberben karácsonyi ajándékokra, mint korábban.