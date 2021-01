A második világháború idején csökkent ennyit az üvegházhatású gázok kibocsátása az Egyesült Államokban

Fokozott aggodalomra ad okot, hogy a növényvédő és gyomirtó szerek célkeresztjében vannak, valamint a fényszennyezés is fenyegetést jelent rájuk.

Évente a rovarok nagyjából 1-2 százaléka tűnhet el a Föld színéről az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek, a fényszennyezés, a betolakodó fajok és a változó mezőgazdasági, valamint földhasználati gyakorlatok miatt – figyelmeztetnek kutatók. Az amerikai tudományos akadémia folyóiratának (PNAS) hétfői számában 12 egymáshoz kapcsolódó tanulmány részletezi a rovarok helyzetét. A tanulmányokat a világ különböző pontjain dolgozó 56 szakember írta. A rovarapokalipszisként is emlegetett jelenség olyan, mint egy kirakós, a kutatóknak pedig még mindig nem sikerült összegyűjteniük az összes darabját, ami megnehezíti a probléma nagyságának és összetettségének a felmérését, hogy konkrét intézkedések születhessenek. David Wagner, a Connecticuti Egyetem rovartudósa, a tanulmányok egyik vezető szerzője szerint a szakembereknek még fel kell mérniük, hogy a rovarok nagyobb ütemben pusztulnak-e más fajoknál. Fokozott aggodalomra ad okot, hogy a növényvédő és gyomirtó szerek célkeresztjében vannak, valamint a fényszennyezés is fenyegetést jelent rájuk – jegyezte meg a kutató. Az Illinoisi Egyetem rovartudósa, May Berenbaum szerint a rovarok helyzetét tovább nehezíti, hogy sok esetben

az emberek utálják őket, pedig beporzókként kulcsszerepet játszanak a táplálékláncban.

Wagner szerint a háziméh és a pompás királylepke helyzete szemlélteti legjobban a rovarok problémáját. A háziméhek száma drasztikusan csökken a betegségek, a paraziták, a rovar- és gyomirtók, valamint a táplálékhiány miatt. Az éghajlatváltozással összefüggő szárazabb időjárás miatt az Egyesült Államok nyugati részén csökken a lepkék táplálékául szolgáló selyemkóró mennyisége, és a változó mezőgazdasági gyakorlatok miatt eltűnnek a földekről a nektárt biztosító növények és virágok. Berenbaum szerint a kutatók eddig egymillió rovarfajt azonosítottak és valószínűleg még négymillió vár felfedezésre.