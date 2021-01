Vasárnap tér haza Oroszországba Alekszej Navalnij

Ez lesz Olaszország történetének egyik legjelentősebb bírósági eljárása.

Mammutper kezdődik szerdán a calabriai maffia, a ’Ndrangheta tagjai ellen. Ez lesz Olaszország történetének egyik legjelentősebb bírósági eljárása. Illusztris személyiségek, politikusok, ügyvédek, és üzletemberek is a vádlottak padjára kerülnek, ez is jelzi, hogy a maffia mennyire komoly szerepet játszik az olasz tartomány életében. Valóban különleges eljárás lesz ez, hiszen 355 személy ellen emeltek vádat, őket 400 ügyvéd védi. A vádiratot 900 tanúvallomás alapján állították össze, de ami különösen fontos: 58-an közülük személyesen is megjelennek majd a bíróság előtt. Korábban igen ritkán volt példa hasonlóra. Az igazságszolgáltatás malmai Olaszországban nem őrölnek gyorsan, így a per a legjobb esetben is két évig tart majd. Az eljárás színhelye a mintegy 70 ezres kisváros, Lamezia Terme lesz. Nem csak a pernek otthont adó épületben, hanem az egész településen is különleges biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Szükség is lesz a kivételes óvintézkedésekre, hiszen olyan hírhedt személyiségek is a vádlottak padján ülnek majd, mint a „nagybácsinak” nevezett klánvezér, Luigi Mancuso. A „jó”, a „rosssz” és a „csúf” ugyan nem lesz jelen, de a vádlottak mégis mintha egy hatvanas-hetvenes évekbeli hollywoodi alkotásból csöppentek volna ide. Az egyikük például a „farkas” gúnynevet kapta, a másikukat csak „szőkeségnek” nevezik. Legtöbbjüket még 2019 decemberében, egy összehangolt rendőri akció során vették őrizetbe Svájcban, Bulgáriában, Németországban és természetesen Olaszországban. A pernek komoly szimbolikus jelentősége is van a kormányzat részéről. Az állam azt kívánja demonstrálni, hiába épült be a szervezett bűnözés igen mélyen a dél-itáliai társadalomba, létezik megfelelő eszköz ellene, amit az is jelez, hogy egyre többen adják fel hallgatásukat és hajlandóak fellépni a ’Ndrangheta ellen. A calabriai maffia neve a görög andragathía kifejezésből származtatható, melynek magyar megfelelője, hősiesség, erény. Ugyan nem olyan ismert, mint a Cosa Nostra, de sokkal zártabb, tagjai összetartóbbak. 2013-ban becslések szerint 54 milliárd eurós forgalmaz bonyolított le. Mintegy 60 ezer tagja Észak- és Dél-Amerikát, Oroszországot, illetve Ausztráliát is elérő, kiterjedt hálózatot hozott létre. Gyökerei a XIX. századból eredeztethetőek, amikor Plati és San Luca településén suhancok lázadást kezdeményeztek. Maga a ’Ndrangheta név először 1955-ben bukkant fel az olasz sajtóban, méghozzá a Corriere della Serában. A calabriai maffia az európai kokainkereskedelem legfontosabb szereplője.