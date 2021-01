Mellár: Orbán a NER-elitet mentette

Minden eddiginél több, összesen 125 pályázat érkezett a Marketing Diamond Awards – a Lounge Group közreműködésével elnevezésű országos marketingpályázatra. Idén első alkalommal olyan cég is volt, amely a verseny történetében először mind a 11 kategóriában nyújtott be anyagot. Emellett a most először nevezők száma is meglepetést okozott.

Rekordszámú jelentkező soha nem látott mennyiségű pályázatot nyújtott be a kisebb cégek és ügynökségek, illetve alacsonyabb kommunikációs büdzsével gazdálkodó vállalatok legfontosabb marketingversenyére. A hatodik alkalommal megrendezett Marketing Diamond Awards (MDA) történetében először a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) egy neves ügynökségi partnerrel, a Lounge Grouppal együttműködésben díjazza a legkreatívabb kommunikációs aktivitásokat. A 125 pályázati anyag több mint kétharmada ügynökségektől, a fennmaradó rész pedig megbízóktól érkezett a január 10-i jelentkezési határidőig. A félszáz jelentkező között olyan cég is akadt, amely mind a 11 versenykategóriában nevezett, illetve több mint kéttucat szereplő újoncként, idén először vesz részt a megmérettetésen. A pályázatokat a marketingszakma – megbízói és ügynökségi oldalról érkező – elismert személyiségeiből álló zsűri értékeli, odaítélve a „Marketing Diamond” elismeréseket. A versenyen „Az Év Ügynökségét” és „Az Év Megbízóját” keresik, illetve kiosztják „Az Év Marketing Nagykövete” különdíjat is a legtöbb pályázatot benyújtó jelentkezőnek. Az ügynökségek által benyújtott nevezéseket a megbízói, a vállalati pályázatokat pedig a szolgáltatói oldal képviselői bírálják el. A Lounge Group a verseny szakmai partnereként különdíjakat ajánlott fel, illetve új kommunikációs eszközökkel bővítette a pályázók bemutatkozási lehetőségeit. A verseny történetében először „arcot és hangot” kapnak a jelentkezők, a szervezők ugyanis létrehoztak egy videós adatbázist, a pályázók és projektjeik bemutatására. A későbbiekben a díjak átadásáról is felvételek készülnek, a három fődíjas céget pedig hosszabb videókban is bemutatják majd. „A pályázatok, illetve a pályázók száma minden várakozást felülmúlt az idei kiíráson. Ez is jelzi, hogy az elmúlt, kihívásokkal teli év felerősítette a korábban is érzékelt folyamatokat. A kkv-k, illetve a kisebb kommunikációs büdzsével gazdálkodó cégek számára minden korábbinál nyilvánvalóbbá vált, hogy az értékesítés támogatása kreatív megoldásokat igényel. A piac egyik legnagyobb kommunikációs ügynökségcsoportjával közösen idén egyedülálló lehetőséget biztosítunk a jó gyakorlatok bemutatásra, számos új elemmel kiegészítve a verseny korábbi kommunikációs repertoárját” – mondta Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség elnöke. „A járvány teljesen új helyzetet teremtett a kommunikációs szcénában: sok nagyvállalatnál jelentős büdzsécsökkenéssel kellett számolni, illetve sokan teljesen új élethelyzetben találták magukat az otthoni munkavégzés következtében. Mindez a reklámozók részéről is új, innovatív eszközöket és üzeneteket tett szükségessé. A mostanihoz hasonló helyzetekre jellemző, hogy az igazán kreatív megoldásokkal valóban ki lehet tűnni a piacon. A Marketing Diamond Awards ebből a szempontból egyfajta inkubációs programként működik. A legjobb, legkreatívabb kommunikációs ötleteket, aktivitásokat kutatja, ismeri el, és mutatja be a szakmának” – tette hozzá Hidvégi Krisztina, a névadó partner Lounge Group médiaigazgatója, a zsűri tagja. A pályázók bemutatkozó videói a https://lounge.hu/mda weboldalon, míg a verseny részletei a https://marketingdiamond.hu/ címen érhetőek el.