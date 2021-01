A vírus talán örökre velünk marad

Egy kis somogyi falu fideszes polgármesterének családi cégei is nyertesei voltak azoknak a TOP-os pályázatoknak, amelyek miatt büntetőeljárás folyik Boldog István ellen.

A Boldog István felségterületének tekinthető Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. választókerület települései az elmúlt években kommunikációs és marketingfeladatokra vonatkozó tenderek sorát hirdették meg. A Területfejlesztési Operatív Programban (TOP) futó pályázatokat többször olyan cégek nyerték meg, amelyek pár száz kilométerrel arrébb, egy kis somogyi faluban működnek. A vállalkozások a Dráva mellett fekvő Zákány fideszes polgármesterének, illetve feleségének tulajdonában vannak. A BolPlan Kft.-t Jankó Szabolcs, a Fidesz országos választmányának somogyi küldötte, illetve a párt falusi tagozatának tagja – ennek elnöke egyébként Boldog István – 2017 decemberében alapította. A tanácsadásra és kommunikációs feladatokra létrehozott cég már az első évben szép eredményeket tudott felmutatni, 2018-ban már 15,4 millió forintos bevételt könyvelhetett el. Jankó feleségével egy másik vállalkozást is gründolt, amelyben 2016-tól már csak neje volt jelen, a The Phoenix Day Marketing Kft.-t. Ez a 2016-os 26,1 milliós bevételét egy évre rá már közel megduplázta, 2018-ra pedig 65,4 millióra tornázta fel. A Boldog István ellen zajló büntetőeljárásban vádalkut kötő koronatanú szerint az említett cégek szárnyalása egyértelműen a TOP-os megbízásokkal állnak összefüggésben. Nagy Szilárd volt kengyeli polgármester azt állítja, hogy az érintett települések TOP-os pályázatainál nemcsak a kivitelezők kiválasztását befolyásolta a Boldoghoz köthető kör, de a tendereken belüli feladatokat is irányítottan osztották el. Így a marketing és kommunikációs megbízások legfőbb kedvezményezettjei a zákányi polgármester érdekeltségébe tartozó cégek lettek. A szintén kormánypárti egykori faluvezető, Nagy Szilárd erről Juhász Péter hajdani Együtt-elnöknek adott videóinterjújában beszélt. Jankó Szabolcsot, mint Boldog tanácsadóját emlegette, aki több – természetesen kiszámlázott – kampánytréninget is tartott a térségi polgármestereknek, illetve ötletgazdája volt egy elvileg civil, a valóságban azonban a képviselő kampányújságjaként működő, a települések finanszírozta magazinnak. A kengyeli expolgármester szerint „az összes TOP-os pályázatunknál, amit megnyertünk, az ő cégét kellett megbízni kommunikációval”. Sőt, Jankó cége végezte a kengyeli önkormányzat pénzügyi átvilágítását is, melyet Boldog rendelt el. A Népszava gyűjtése szerint a szóban forgó cégek többek között Kengyel, Csépa, Kétpó, Tiszakürt, Szelevény, Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton tendereinél bukkantak fel. Méghozzá meghívásos pályázatokon, amelyeken rendszerint szerepelt még – egy kunszentmártoni cég mellett – a Kőrös-Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület, amely a Boldog István jobbkezeként emlegetett, és ügyében megvádolt Fehér Petrához köthető. Akadt olyan tender is, melynél a három meghívott között mindkét zákányi cég szerepelt, vagyis Jankó és felesége is külön ajánlatot adtak, méghozzá elvileg úgy, hogy nem ismerhették a másikét. Kunszentmáronban például mindkét zákányi cég sikerrel szerepelt: hat tenderből háromnál a marketingstratégiát a The Phoenix Day Marketing (a megbízás értéke közel bruttó 4,5 millió forint volt), másik háromnál a nyilvánosság biztosítását a BolPlan nyerte el. Mezőtúron egy kerékpárúthoz szükséges, 7,1 milliós szemléletformáló kampányra választották ki a The Phoenix Day Marketinget. Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője a Népszavának megjegyezte: a városban élve ő maga nemigen látta nyomát „szemléletformálásnak”. Sokat kaszált a két zákányi cég a fürdőjéről ismert Cserkeszőlőn is, ahol 2019 óta új polgármester van, Varga Attila, aki több, korrupciógyanús ügyben azóta feljelentést is tett. Szavai szerint az önkormányzati tulajdonban lévő városi fürdő 2017-ben megbízási szerződést kötött a The Phoenix Day Marketing Kft.-vel lobbitevékenység és PR kommunikációs tanácsadással kapcsolatos feladatra, két hónapra, összességében nettó 5 millió forintért. Még ugyanebben az évben a fürdő egy másik szerződést is kötött a zákányi céggel, humánerőforrás tanácsadásra, két hónapra, 4,5 millió forintért. A fürdő kötött egy határozatlan időtartamra szóló reklám és PR-szerződést is havi nettó 300 ezer forintért. A polgármester szerint az elvégzett munkát az új vezetés egyik szerződés esetében sem tudta rekonstruálni. Cserkeszőlőn emellett az innovatív borászati élmény-látogatóközpont pályázatában is szerepet kapott a két cég: a The Phoenix Day Marketing marketingtervekre bruttó 2,6 milliót, míg a BolPlan marketingtevékenységre 11,2 milliót nyert el. Csányi Tamás jobbikos országgyűlési képviselő lapunknak azt mondta: Boldog István körzetének mind a 23 településéről közérdekű adatokat fog kikérni azzal kapcsolatban, kik tettek ajánlatot, s kik nyertek a településfejlesztések kapcsán kiírt „szemléletformálási” pályázatokon, s valóban elvégezték-e azt a munkát, amire szerződtek.

„Nem csináltunk semmi törvénytelent”

Jankó Szabolcs, Zákány polgármestere állítja, más képviselőkhöz hasonlóan Boldog Istvánt is ismeri, de nem voltak szoros kapcsolatban. Olvasta, mivel vádolja Nagy Szilárd? Meg is tettem a feljelentést rágalmazás és becsületsértés miatt, mivel hazugság, amit állít. Semmi közöm a Boldog István-féle ügyhöz! Akkor miért említette név szerint az egykori kengyeli polgármester? Annak idején tényleg a cégem végezte az önkormányzatának az átvilágítását, s találtunk is szabálytalanságokat. Emiatt haragszik rám, s megpróbál belerángatni az ügybe. Ismeri Boldog Istvánt? Persze, ahogyan a legtöbb parlamenti képviselőt. Boldogot elsősorban a Fidesz Falusi Tagozatából. Jártam is nála, de nem voltunk szoros kapcsolatban. Akkor miért az ön cégét ajánlotta a kengyeli átvilágításhoz? Éppen az volt a lényeg, hogy ne a környékről bízzanak meg valakit, így ugyanis nem lehetett elfogultsággal vádolni. Azért nem volt ismeretlen Boldog körzetében, hiszen a TOP-os pályázatoknál, például marketingfeladatokra, rendre pályáztak. Vagy a saját cége, vagy a feleségéé. Rengeteg helyre pályáztunk, pályázunk az országban. Talán ez törvénytelen? Ezek meghívásos tenderek voltak. Három céget hívtak, sokszor ugyanazt a hármat: a Boldog-ügyben meggyanúsított, a képviselő jobbkezének tartott Fehér Petra-féle Kőrös-Tisza Menti Településfejlesztő Egyesületet, a Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-t, valamint az ön felesége vállalkozását. Ezt sem tiltja a törvény! Meghívtak, volt, ahol nyertünk, volt, ahol nem. De nemcsak minket, legalább öt céget tudok, melyek rendre szerepeltek a meghívásos pályázatokon. Kengyelen két pályázatnál mindkét vállalkozásukat hívták. Vagyis egymásra kellett licitálniuk. Akkor biztos azt is látta, hogy néhány százezres pályázatokról beszélünk. Sok ilyenből szép summát lehet összeszedni. Ha megnézi a cégadatainkat, láthatja, nem ez történt. Tiszántúli települések miért éppen a zákányi polgármester cégét hívják? Tud olyan előírásról, ami földrajzi korlátokat szab, hogy honnan kell-lehet meghívni valakit? Tudtak rólunk, meghívtak. De honnan ismerték? Ne haragudjon, de nem országosan ismert vállalkozásokról beszélünk. Ismertem több polgármestert a környékről, ők vélhetően ezért. Aztán tudja, hogy van ez: ha valaki bevált, azt ajánlják másoknak. Különben szerintem sokkal rosszabb lenne, ha Zákányban vagy a környékén nyernénk, akkor azért támadnának. Nyertek arrafelé is, például Kadarkúton vagy éppen Nagykanizsán. Na látja, tehát nem csak Boldog István körzetében! Nyertünk Nyugat-Magyarországon és Baranyában is. Tényleg nem értem, miért érdekes, melyik cég hol nyer az országban. Persze lehet lovagolni rajta… A cserkeszőlői fürdővel kötött szerződéseik kapcsán a 2019-ben megválasztott polgármester kijelentette: az elvégzett munkákat „nem tudták rekonstruálni”. Lobbira és pr-tevékenységre két hónapra nettó ötmillióra, humánerőforrás tanácsadásra ugyanekkora időre 4,5 millióra szerződtek 2017-ben, illetve reklám és pr-tevékenységre határozatlan időre havi 300 ezerre. Ezt egy másik oldalon álló polgármester mondja. Sajnos, a korábbi településvezető, akivel szerződtünk, meghalt, s már nem tudja megvédeni magát, illetve a döntéseiket. Amúgy nem igaz, hogy nem lehet rekonstruálni a munkát, hiszen minden dokumentumot becsatoltunk. De nem is értem, miért én, illetve a cégeink az érdekesek? Önt nevezte meg egyedül Nagy Szilárd. És gondolja, ha valóban bármi visszaélés történt volna, még mindig polgármester lennék? Elvonatkoztatva ettől az esettől: nem először fordulna elő ebben az országban. Tudom, nem véletlen, hogy előkerültünk ebben az ügyben, pedig nem csináltunk semmi törvénytelent. Pályáztunk, ahol lehetett, s megpróbáltunk nyerni. Vagy sikerült, vagy nem. – Vas András