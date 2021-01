Szabad szemmel: Donald Trump már az európai populistáknak is kínos

Akadnak olyan vezetők a kontinensen, akik eddig az amerikai elnökön csüngtek, de most inkább elfordítják a fejüket.

A vezércikk igen egyszerűen elintézi a tennivalót Trump ügyében, miután a Képviselőház másodszor is alkotmányos vádemelés alá vonta a politikust: megérdemli, amit kap és a Szenátusban gyorsan el kell marasztalni. Annál is inkább, mert most már az ifjabbik Bush alelnökének, Cheneynek a lánya is lázadozik ellene, pedig ő a 3. ember a republikánusok felsőházi csoportjában. De hírek szerint a frakció vezetője, McConnel is hajlik az indítvány megszavazására. Mások köztes megoldásként inkább le akarják mondatni. Négy évnyi megaláztatás és felháborodás után tehát legalább néhány kulcsfigura kész szakítani a párton belül az Egyesült Államok újkori történetének legrosszabb elnökével. Cheney lánya kijelentette, hogy ami a múlt szerdán történt, az Trump műve, de ami sok, az sok. Továbbá amit idáig tudni lehet, már az alapján súlyos büntetésre szolgált rá és túl nagy veszélyt jelent a civil társadalom számára. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy az impeachmenttől függetlenül ki kell vizsgálni a további bűneit. Mindenesetre a Fehér Ház eddigi lakójának mandátuma egy hét múlva lejár, de ha eltávolítják, az egyrészt jogszerű volna, másrészt pedig fontos üzenetet küldene. Ha azonban elhúzódik az ügy a Szenátusban, az beárnyékolja Biden hivatalba lépést, lelassítja vezető munkatársainak kinevezését, ami nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, és kisiklatja az új elnök törvényalkotási terveit. A nemzet érdekeinek az felel meg, ha azonnal pálcát törnek Trump felett, mert az már úgyis nagyon kijár neki.A Nobel-díjas közgazdász, Joseph Stiglitz hálát az az égnek, hogy egy hét múlva beiktatják hivatalába Bident, ám egyúttal arra figyelmeztet, hogy az új elnök egymaga, négy év alatt aligha tudja megoldani Amerika súlyos gondjait. Úgy hogy még az is bőven belefér: lehanyatlik az Egyesült Államok. Hogy a támadók elfoglalták a törvényhozást, az egyenesen következett Trump demokrácia-ellenes politikájából, amit igen sokan támogattak a republikánusoktól. De az elnök meg is mondta előre: nem megy bele a hatalom békés átadásába. Azaz akik mögé álltak, azokkal lepaktáltak az ördöggel. Vagy azt hitték, hogy féken tudják tartani a szélsőséges erőket, vagy nem törődtek vele, hogy nem. De a párt már legalább negyedszázada rájött, hogy csak akkor tud érvényt szerezni az üzleti világ érdekeinek, ha antidemokratikus lépéseket tesz, illetve szövetségre lép vallási fundamentalistákkal, a fehér felsőbbrendűség hirdetőivel, a nemzeti populistákkal. A demagógia persze magában foglalt olyan intézkedéseket, amelyek ellentétesek a gazdasági elit erkölcseivel, de a nagytőke képviselői mesteri fokra fejlesztették az idők során a közvélemény megtévesztésének képességét. A közösségi háló pedig lehetőséget teremtett az ál/tévhírek gyors terjesztésére és a cél szempontjából az is jól jött, hogy az amerikai politikai rendszerben mindent a pénz mozgat. Ugyanakkor az eltelt 4 évben a politikai elit jól megszedte magát, viszont mindenki más jóformán teljesen hoppon maradt. Ennek megfelelően csökkent a várható élettartam és romlott nagy tömegek egészségi állapota. Viszont az erkölcsi fékek meggyengülésével eljött a sarlatánok, a kizsákmányolók, a potenciális demagógok ideje. Trump alávaló, narcisztikus szociopata, akinek fogalma sincs a gazdaságról és semmire sem tartja a demokráciát. Ő lett a pillanat embere. Ezek után fel kell számolni a veszélyt, amit még jelent. A Szenátusnak el kell tiltania minden további politikai funkciótól. Ez mindkét pártnak érdeke, mert meg kell mutatni, hogy még egy elnök sem áll a törvény fölött. De egyúttal rendezni kell a súlyos helyzet mélyen rejlő okait. Össze kell egyeztetni a szólásszabadságot a közösségi média elszámoltathatóságával. Meg kell reformálni a politikai rendszert, csökkenteni kell benne a pénz szerepét. Ugyanis nem működnek a fékek és ellensúlyok, ha ekkora egyenlőtlenségek vannak egy társadalomban. Ha az egy dollár, egy szavazat-elv érvényesül, az megnyitja a teret a populista szemforgatóknak. Végül pedig enyhíteni kell a kiáltó egyéb különbségeket a fő rétegek között. Hogy Amerika miként reagál a Kapitólium megszállására, az sokat elárul arról, merre is tart az ország.