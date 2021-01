Nem bírta kivárni a sorát, emiatt ámokfutást rendezett egy német nyugdíjas (video)

A végzés ellen a gyanúsítottak és az elsőrendű gyanúsított védője fellebbezést jelentett be, így a döntés nem végleges.

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a férfit és nőt, aki tavaly decemberben több napig fogva tartotta az őket befogadó embereket, hogy hozzájuthasson az egyikük által örökölt nyolcmillió forinthoz – közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel. A párost élet vagy a testi épség elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolással, valamint a személyi szabadság kétrendbeli megsértésével gyanúsítják. A gyanúsítottak – egy harmadik, ismeretlen társukkal együtt – december 17. és december 26. között tartották fogva a sértetteket a lakóhelyükön. Többször megütötték, valamint kalapáccsal és baltával fenyegették őket, az örököst azzal is megfenyegették, hogy az édesanyját „felkoncolják”. A kényszer hatására az egyik sértett édesanyja – a fia kérésére – 5 millió 700 ezer forintot átutalt az egyik gyanúsított testvérének folyószámlájára. Ezt követően az egyik gyanúsított többször gumilövedékes fegyverrel is megfenyegette a sértettet, és azt mondta neki, hogy a fegyverét már „élesre” cserélte, amellyel – ha szórakozik vele – fejbe lövi – írták a közleményben. A bíróság megállapította, hogy a páros 2020 ősze óta a sértettek által használt lakásban élt. Bejelentett munkahelyük, legális jövedelmük nincs, egzisztenciális körülményeik tisztázatlanok. Az elsőrendű gyanúsított büntetett előéletű: 2019-ben garázdaság és könnyű testi sértés miatt 180 óra közérdekű munkára ítélték. Társa ellen több büntetőeljárás van folyamatban, a többi között új pszichoaktív anyaggal való, bűnszövetségben elkövetett visszaélés miatt; ez utóbbi ügyben jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt áll. A bíróság egy hónapra – február 10-éig – elrendelte a férfi és a nő letartóztatását, álláspontja szerint ezt a bűncselekmény jellege, az elkövetés körülményei és az eljárás meghiúsításának veszélye is indokolja. A végzés ellen a gyanúsítottak és az elsőrendű gyanúsított védője fellebbezést jelentett be, így a döntés nem végleges.