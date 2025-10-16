A bántalmazástól szenvedőknek bárhol hatékony lehet a titkos kézjelzés, amellyel az erőszakos elkövetőt rövid idő alatt lekapcsolhatják.
Vannak az országnak olyan kultikus magaslatai (vagy éppen mélységei), amelyeknek a kultúrájában a föld és az ég összeér legkevésbé sem a monumentalitásukban, hanem a miliőjükben.
A tervezett új időpont vasárnap, de a végleges döntés csak péntek délben születik meg.
Két embert vittek könnyebb sérülésekkel kórházba.
Izgalmas munkát adott ezzel az utókor kutatóinak, akik félszáz évvel később fakó fotókon és szemtanúk elbeszélésein keresztül rekonstruálják a közbotrányt: fura szerzetek fekszenek a földön éjjelente a Temetődombon, kútban mosdanak félmeztelenül. A korabeli titkos- és nem titkos rendőrség vállvetve meresztette a szemeit, a sajtó feltette félszeg kérdéseit. A szabadság nyitja mit sem változott, ahogy a lakaté is ismerős.
A hetvenes évek elején a boglári Kápolnatárlatok és az itt megrendezett happeningek a magyar neoavantgarde művészeti mozgalmak katalizátorai és kultikus eseményei voltak. VEB 2023 Kultháló bázisként a Babel Camp ennek a szellemiségnek a továbbélését és kortárs jelenlétét vizsgálja, megmutatva miként tud Balatonboglár jelenleg is kulturális alternatívát nyújtani.
Sokadmagammal a szemtanúja voltam annak, hogy Jovánovics György leverte a vakolatot a balatonfüredi Vaszary Galéria kiállítótermének a faláról. Kérem, nézzenek utána, hogy mi folyik ott!
A kilátónak is szánt masszív vasszerkezetet közvetlenül egy másik helyi látványosság, az úgynevezett gömbkilátó mellé építik félmilliárd forint pályázati pénzből.
Turisztikai élmények zökkenőkkel, de további 800 millió forintnyi elkölthető forrással.
Egy szemfüles alkalmazott és a Pécsi Törvényszék közbeszólt.
A 68 éves férfi egy balatonboglári boltnál tombolt.
A több, mint másfél hektáros, közvetlen vízparti terület négyzetméter árán csak a Balatontól több száz méterre lehetne üdülőtelket venni.
Bár papíron minden egyes napot kivett Mészáros Miklós, a testület szerint mégis jár neki 3,2 millió. Az összeg egy részét helyi civileknek adná.
Figyelmen kívül hagyta a vasúti átjáró tilos jelzését egy gépkocsivezető Balatonbogláron. Nekiütközött, majd elhajtott a helyszínről - írja a police.hu.
Több bejelentést is kapott a rendőrség még augusztus 12-én, miszerint fiatalok lövöldöztek a balatonboglári kalandparkban.
„A rendőrség - közlekedési, közbiztonsági és terror elleni védelmi okokból” megváltoztatta a BB Boglári Szüreti Fesztivál megszokott forgalmi rendjét - tájékoztatta az érintett terület, Balatonboglár központjának lakóit a város önkormányzata. Az erről szóló közleményt a 444 vette észre.
Az M7-es autópálya boglári felhajtójánál egy személyautó gázolt halálra egy gyalogost pénteken kora este. A helyszínelés idejére teljesen lezárták az érintett útszakaszt - írja a Sonline.
Kínai lámpákat adtak-vettek papíron egymás között a cégeiken keresztül, így 470 millió forint áfát csalt el egy balatonboglári vállalkozó a társaival - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.
A jelenleg érvényben lévő időjárás-előrejelzések szerint nincsen akadálya annak, hogy szombaton megrendezzék a 34. Balaton-átúszást Révfülöp és Balatonboglár között.
A Kultkikötő mintegy kétszáz programot kínál idén, a tizenegyedik évadát kezdő nyári színház eseményre június 24. és augusztus 27. között várják a látogatókat Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen.
Ketten vízbe fulladtak csütörtök délután Balatonbogláron. A Kapospont úgy tudja, a balesethez helikopterrel, autóval, valamint hajóval is kivonultak a mentőegységek. A fürdőzők életét azonban nem sikerült megmenteni.
Maga a hír pontosan, ahogyan a rendőrség közzétette: „Ennék valamit, törjünk be” (Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. május 28. 8:47) „Gyermekotthonuk konyhájából loptak a fiatalkorú lányok Balatonbogláron. A fonyódi rendőrök elfogtak és a rendőrkapitányságra előállítottak három balatonboglári tizenéves lányt, akik a rendelkezésre álló adatok szerint 2015. május 26-án 20 óra és 2015. május 27-én 5 óra 35 perc közötti időben az ablaküveg betörését követően behatoltak a gyermekotthonuk konyhájába és raktárhelyiségeibe. A fiatalok szalámit, csokit, müzlit, sajtot, kenyeret, üdítőket, pudingot, mogyorókrémet, tejet, vajat, almát loptak. Az élelmiszereket egy táskába rakták, majd az otthonban lakó társaik ruhákból kötelet készítettek és felhúzták a táskát az egyik ablaknál. Ezt követően a főbejáraton keresztül visszatértek szobáikba, és a lopott élelmiszerek egy részét elfogyasztották, a maradékot az ágyneműtartóba rejtették. A nyomozók a 16 éves és a két 17 éves lányt gyanúsítottként hallgatták ki, akik a bűncselekmény elkövetését beismerték. A fiatalok elmondásuk szerint enni akartak és jó ötletnek tűnt, ha a konyhából lopnak valamit. A tinédzserek az ellenük lopás vétségének elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárásban szabadlábon védekezhetnek.”
A tűzoltók találtak rá egy halott emberre Balatonbogláron - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap hajnalban.
Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a 143-as kilométerszelvénynél - tájékoztatta az MTI-t a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn.
Kétszeri halasztás után szombaton megtartják a 32. Balaton-átúszást a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távon.