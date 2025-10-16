Törvénytelenül jóllakni

Maga a hír pontosan, ahogyan a rendőrség közzétette: „Ennék valamit, törjünk be” (Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. május 28. 8:47) „Gyermekotthonuk konyhájából loptak a fiatalkorú lányok Balatonbogláron. A fonyódi rendőrök elfogtak és a rendőrkapitányságra előállítottak három balatonboglári tizenéves lányt, akik a rendelkezésre álló adatok szerint 2015. május 26-án 20 óra és 2015. május 27-én 5 óra 35 perc közötti időben az ablaküveg betörését követően behatoltak a gyermekotthonuk konyhájába és raktárhelyiségeibe. A fiatalok szalámit, csokit, müzlit, sajtot, kenyeret, üdítőket, pudingot, mogyorókrémet, tejet, vajat, almát loptak. Az élelmiszereket egy táskába rakták, majd az otthonban lakó társaik ruhákból kötelet készítettek és felhúzták a táskát az egyik ablaknál. Ezt követően a főbejáraton keresztül visszatértek szobáikba, és a lopott élelmiszerek egy részét elfogyasztották, a maradékot az ágyneműtartóba rejtették. A nyomozók a 16 éves és a két 17 éves lányt gyanúsítottként hallgatták ki, akik a bűncselekmény elkövetését beismerték. A fiatalok elmondásuk szerint enni akartak és jó ötletnek tűnt, ha a konyhából lopnak valamit. A tinédzserek az ellenük lopás vétségének elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárásban szabadlábon védekezhetnek.”