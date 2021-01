Baltával támadt egy agresszív autós az előtte haladókra Kecskeméten

Családjára, fiatalokra, sőt rendőrökre is támadt a hasonló bűntettekért már többször elítélt férfi. Az ítélet nem jogerős.



Távmeghallgatás keretében még kedden hirdetett elsőfokú ítéletet a Püspökladányi Járásbíróság annak a 28 éves biharnagybajomi vádlottnak az ügyében, aki ittasan saját családtagjaira, majd a helyszínre érkező rendőrökre támadt, és más súlyos bűncselekményeket is elkövetett – olvasható a bírósági portálon, a Debreceni Törvényszék közleményében

A bíróság hivatalos személy elleni erőszak, súlyos testi sértésben, 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésében és rablásban mondta ki a vádlott bűnösségét. Mint írták, nem először. A fiatal férfi már többszörös visszaesőnek számít: tizennégy éves életkorától kezdődően folyamatosan ilyen és hasonló erőszakos bűncselekmények miatt került összeütközésbe a törvénnyel.

A bíróság megállapította, hogy a vádlott legújabb bűncselekményeit alig egy évvel korábbi szabadulása után követte el: 2018. augusztus 1-jén, amikor az általa bántalmazott családtagjai kihívták a rendőröket, akik megbilincselték, de még a földön is meg akarta rúgni az egyenruhásokat. Már az új büntetőeljárás idején azonban a férfi 2019 október 17-én ittasan egy 14 és egy 15 éves, a háza előtt sétáló fiút támadott meg: egyiküket többször is fejen ütötte, erőszakkal a házába zavarta, majd menekülő társát is oda kényszerítette. Egyikőjük „újszerű és márkás” ruháit eltulajdonította, azzal fenyegetve, ha nem veszi le magáról, akkor „szétüti a fejét”.



A súlyosító körülmények nagy számára tekintettel a bíróság halmazati büntetésül 9 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezte a több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére, és kimondta, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentett be fellebbezést. Az eljárás során a vádlott valamennyi bűncselekmény elkövetését tagadta, miközben korábbi erőszakos cselekményei miatt még további eljárás is zajlik ellene. Az ügyben először 2019 októberében elrendelt letartóztatását a bíróság fenntartotta.